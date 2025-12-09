  1. Clienti privati
Ecco quale Wanna Marchi shock: a 83 anni si tatua la sua frase più famigerata e controversa

fon

9.12.2025

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.
Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.
Imago

A 83 anni, Wanna Marchi sorprende il web mostrando un nuovo tatuaggio ispirato a una delle sue frasi più controverse.

Redazione blue News

09.12.2025, 10:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Wanna Marchi ha condiviso sui social il suo tatuaggio appena fatto, riprendendo una frase simbolo del suo passato televisivo.
  • Nel video appare insieme alla figlia Stefania Nobile, che la accompagna mentre mostra con orgoglio il braccio con la scritta.
  • Accanto a loro anche l'amico Davide Lacerenza, mentre la Marchi invita i fan a «tatuarsi» la stessa frase.
Mostra di più

Wanna Marchi torna a far parlare di sé, e questa volta non per una delle sue celebri televendite: a 83 anni ha deciso di regalarsi un tatuaggio, condividendo l'impresa sui social con la consueta disinvoltura.

L'ex volto televisivo, diventato iconico negli anni '80 e '90 e noto anche per le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta, ha mostrato con orgoglio una nuova scritta impressa sul braccio: «I coglioni vanno incu****», come riferisce «Gossip.it».

La frase scelta non è casuale: si tratta di una delle espressioni più discusse e controverse che la Marchi pronunciò in passato e che, negli anni, è diventata quasi un marchio di fabbrica del suo personaggio. Wanna ha deciso di trasformarla in tatuaggio, rivendicandola apertamente.

«Tatuatelo anche voi e non dimenticatelo mai»

Nel video pubblicato sui social è la figlia Stefania Nobile - spesso al suo fianco nelle apparizioni pubbliche - a introdurre la scena: «Ragazzi, è ancora impacchettato… guardate un po'».

A quel punto Wanna solleva il braccio e mostra il tatuaggio appena fatto. «Sei soddisfatta?», le chiede Stefania. «Certo», replica lei con tono convinto, per poi aggiungere un messaggio ai follower: «Tatuatelo anche voi e non dimenticatelo mai».

Accanto alla Marchi compare anche Davide Lacerenza, amico della famiglia e personaggio spesso finito al centro delle cronache negli ultimi anni. Un trio che, ancora una volta, non manca di attirare l’attenzione del web.

