  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Harry Potter Warwick Davis ritorna a Hogwarts: sarà il professor Flitwick nella serie tv

Covermedia

2.9.2025 - 09:30

Warwick Davis
Warwick Davis

Il celebre attore britannico, già protagonista della saga cinematografica, è il primo interprete originale a unirsi al nuovo adattamento per la tv firmato HBO e Max, atteso nel 2027.

Covermedia

02.09.2025, 09:30

02.09.2025, 12:21

Warwick Davis ha confermato il suo ritorno nei panni del professor Filius Flitwick nella nuova serie tv di «Harry Potter», in arrivo nel 2027.

È il primo interprete originale della saga cinematografica a riprendere il proprio ruolo, segnando così un ponte diretto tra gli storici film e la nuova avventura televisiva.

Sul suo profilo Instagram il celebre attore britannico, 55 anni, ha condiviso una foto che lo ritrae accanto a un treno, accompagnata da un messaggio che ha subito fatto vibrare la community potteriana. 

«Un vero homecoming»

Ha scritto: «Hogwarts ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Quando ho indossato per la prima volta i panni del professor Flitwick non avrei mai immaginato il viaggio che questo personaggio – e il mondo magico – mi avrebbero fatto compiere. Grazie a tutti i fan che hanno tenuto viva la magia. Non vedo l'ora di rivedervi in classe».

Un ritorno che l'attore definisce «un vero homecoming». E non sorprende: tra il 2001 e il 2011, Davis ha interpretato diversi personaggi nell'universo creato da J.K. Rowling, lasciando un'impronta indelebile nella saga che ha incassato miliardi di euro al botteghino.

Già lo scorso febbraio, durante i BAFTA Film Awards, dove aveva ricevuto il prestigioso Fellowship Award, l'attore non aveva escluso la possibilità di un coinvolgimento: «Sarebbe meraviglioso avere alcuni interpreti storici per collegare la serie ai film. Non direi mai di no. Amo lavorare».

Quando sarà visibile la serie?

La notizia del suo casting è stata resa pubblica il 1° settembre, giornata che i fan conoscono come «Back to Hogwarts», anniversario della partenza del primo viaggio di Harry sul celebre treno diretto a Hogsmeade.

Per anni, centinaia di appassionati si sono radunati alla stazione londinese di King's Cross per vivere la magia del binario 9 ¾. Un evento che tuttavia dal 2023 non si svolge più a causa del sovraffollamento.

La nuova serie, prodotta da HBO e Max, vedrà tra i protagonisti anche John Lithgow e Nick Frost, con debutto fissato per il 2027.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna

Altre notizie

Francia. Gérard Depardieu rinviato a giudizio per lo stupro di un'attrice

FranciaGérard Depardieu rinviato a giudizio per lo stupro di un'attrice

Cinema. Dwayne Johnson si racconta a Venezia: «Hollywood mi aveva messo in un angolo»

CinemaDwayne Johnson si racconta a Venezia: «Hollywood mi aveva messo in un angolo»

«Bova-gate». Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

«Bova-gate»Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»