Warwick Davis

Il celebre attore britannico, già protagonista della saga cinematografica, è il primo interprete originale a unirsi al nuovo adattamento per la tv firmato HBO e Max, atteso nel 2027.

Covermedia Covermedia

Warwick Davis ha confermato il suo ritorno nei panni del professor Filius Flitwick nella nuova serie tv di «Harry Potter», in arrivo nel 2027.

È il primo interprete originale della saga cinematografica a riprendere il proprio ruolo, segnando così un ponte diretto tra gli storici film e la nuova avventura televisiva.

Sul suo profilo Instagram il celebre attore britannico, 55 anni, ha condiviso una foto che lo ritrae accanto a un treno, accompagnata da un messaggio che ha subito fatto vibrare la community potteriana.

«Un vero homecoming»

Ha scritto: «Hogwarts ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Quando ho indossato per la prima volta i panni del professor Flitwick non avrei mai immaginato il viaggio che questo personaggio – e il mondo magico – mi avrebbero fatto compiere. Grazie a tutti i fan che hanno tenuto viva la magia. Non vedo l'ora di rivedervi in classe».

Un ritorno che l'attore definisce «un vero homecoming». E non sorprende: tra il 2001 e il 2011, Davis ha interpretato diversi personaggi nell'universo creato da J.K. Rowling, lasciando un'impronta indelebile nella saga che ha incassato miliardi di euro al botteghino.

Già lo scorso febbraio, durante i BAFTA Film Awards, dove aveva ricevuto il prestigioso Fellowship Award, l'attore non aveva escluso la possibilità di un coinvolgimento: «Sarebbe meraviglioso avere alcuni interpreti storici per collegare la serie ai film. Non direi mai di no. Amo lavorare».

Quando sarà visibile la serie?

La notizia del suo casting è stata resa pubblica il 1° settembre, giornata che i fan conoscono come «Back to Hogwarts», anniversario della partenza del primo viaggio di Harry sul celebre treno diretto a Hogsmeade.

Per anni, centinaia di appassionati si sono radunati alla stazione londinese di King's Cross per vivere la magia del binario 9 ¾. Un evento che tuttavia dal 2023 non si svolge più a causa del sovraffollamento.

La nuova serie, prodotta da HBO e Max, vedrà tra i protagonisti anche John Lithgow e Nick Frost, con debutto fissato per il 2027.