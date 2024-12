Ecco che fine fanno tutti gli abiti da principessa usati da Kate

La principessa del Galles è diventata un'icona di stile, capace di coniugare abiti accessibili a pezzi di alta moda. KEYSTONE

La principessa del Galles ha mostrato nel tempo una collezione impressionante di abiti, la quale riflette costantemente il suo stile elegante e distintivo.

Igor Sertori ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate è un'icona di stile a livello mondiale.

Negli anni, da quando è entrata a far parte della famiglia reale, ha indossato oltre 200 vestiti, 100 cappotti e 115 paia di scarpe, durante gli impegni reali.

La sua stilista personale, Natasha Archer, ha rivelato che spesso prende solo in prestito gli abiti dai marchi, restituendoli dopo che sono stati indossati.

Nonostante ciò, nel 2023 la principessa ha speso 180mila franchi per abiti nuovi e accessori. Mostra di più

Come riportato dal «Daily Mail», la principessa Kate è diventata un'icona di stile a livello mondiale da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale britannica.

Nel corso degli anni, la 42enne ha sfoggiato una vasta gamma di abiti, sempre in linea con il suo stile elegante e distintivo. Fino ad oggi, ha indossato oltre 200 vestiti, 100 cappotti e 115 paia di scarpe durante gli impegni reali.

I suoi stilisti preferiti includono Alexander McQueen, Emilia Wickstead, Jenny Packham e Catherine Walker, ma spesso integra anche marchi più accessibili come Zara e LK Bennett nel suo guardaroba. La moglie dell'erede al trono, il principe William, ha saputo bilanciare moda accessibile e su misura, rendendo il suo stile sia da ispirazione che accessibile al pubblico.

Un guardaroba da regina? Non proprio

Ma dove conserva tutti questi abiti? Mentre i fan reali potrebbero immaginare che la principessa Kate possieda un vasto guardaroba traboccante di vestiti e accessori, la realtà è piuttosto diversa.

La sua stilista, Natasha Archer, spesso prende solo in prestito gli abiti dai marchi, restituendoli dopo che sono stati indossati. Archer, che assiste Kate da diversi anni, è stata vista per la prima volta nel 2013.

Da allora, la stilista ha curato diversi guardaroba per i tour, tra cui quelli per la Nuova Zelanda e il Canada, aiutando la 42enne a evolversi da ragazza della porta accanto a futura regina.

Le collezioni campione sono generalmente prodotte in una taglia standard, e con la sua altezza di 1,75 m, lei può indossare facilmente abiti disegnati per le modelle. Questa pratica è in linea con il protocollo reale, che vieta ai membri della Famiglia Reale di accettare abiti in regalo.

180mila franchi di abiti nel 2023

Tuttavia, ciò non significa che Kate non possieda alcun capo nel suo guardaroba. Essa può acquistare articoli utilizzando i fondi forniti da re Carlo attraverso il Ducato di Cornovaglia.

Sebbene abbia debuttato con nuovi abiti e accessori per un valore stimato di 180mila franchi nel 2023, non è chiaro quanti di questi articoli abbia effettivamente pagato.

Kate ama riciclare i suoi vestiti

Detto ciò, la principessa continua a indossare molti dei suoi pezzi preferiti, dimostrando il suo stile senza tempo.

Un esempio della sua propensione a riciclare gli abiti si è visto agli Earthshot Prize Awards nel 2021, dove ha indossato un abito lilla di Alexander McQueen, visto per la prima volta un decennio prima a un evento di gala Bafta nel 2011. Kate ha rinnovato l'elegante abito con una cintura decorata e ha acconciato i capelli con onde morbide.

Oppure, per il Ricevimento Diplomatico del 2023, Kate ha riproposto un abito di paillettes di Jenny Packham, precedentemente indossato al matrimonio reale giordano, abbinandolo agli orecchini Greville chandelier della regina Elisabetta e alla iconica tiara Lover's Knot.

Il suo cappotto rosso papavero di Eponine è diventato un capo essenziale del suo guardaroba. Presentato per la prima volta alla National Portrait Gallery nel maggio 2021, è riapparso durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina a Cardiff nel giugno 2022 e di nuovo durante una visita al pub The Dog and Duck a Soho prima dell'incoronazione di re Carlo nel maggio 2023.

Gli aggiornamenti ponderati al suo guardaroba evidenziano il suo approccio sostenibile alla moda reale, mantenendo al contempo la sua eleganza senza tempo.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.