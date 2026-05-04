Whitney Leavitt

L'attrice abbandona la serie Hulu dopo quattro stagioni, mentre il set resta fermo per un'indagine.

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Whitney Leavitt non tornerà sul set del reality «The Secret Lives of Mormon Wives», trasmesso in Italia come «La vita segreta delle mogli Mormoni». L'annuncio arriva mentre è in scena a Broadway con «Chicago».

Secondo quanto riporta «Deadline», la star del reality ha deciso di uscire dalla popolare serie Hulu proprio a ridosso delle ultime repliche dello spettacolo.

Whitney, presente in tutte e quattro le stagioni, non ha ancora commentato pubblicamente la scelta.

Nuova indagine per violenza domestica

Il reality, che segue un gruppo di influencer dello Utah, era stato rinnovato per una quinta stagione all'inizio dell'anno. A marzo, però, la produzione si è fermata a causa di una nuova indagine per violenza domestica che coinvolge la collega Taylor Frankie Paul. Non è chiaro quando le riprese riprenderanno.

Nel frattempo, Whitney conquista Broadway: le otto settimane nei panni di Roxie Hart in «Chicago» superano i 7,4 milioni di euro, segnando il miglior incasso settimanale nella storia dello spettacolo.

«Non mi aspetto di ritrovarmi subito in film da Oscar», ha detto a The Hollywood Reporter. «È l'obiettivo, ma ci vorrà tempo. Voglio lavorare con le persone giuste. Ci sono attori che fanno questo da anni, passo dopo passo. E io sto facendo lo stesso».