L’attrice racconterà aneddoti della sua vita e della sua infanzia a New York con la madre e il fratello maggiore, entrambi defunti.

Whoopi Goldberg è al lavoro sul suo memoir. L’attrice 68enne ha parlato dettagliatamente del suo nuovo libro, «Bits & Pieces: My Mother, My Brother, and Me».

A People, la star ha rivelato che l’opera «semi-autobiografica» sarà «dedicata a mia madre e a mio fratello e al periodo in cui eravamo insieme, come un piccolo divertente nucleo. È dedicato a chiunque si è ritrovato su una strada pericolosa non per sua scelta o che sta elaborando un lutto».

Il libro affronterà vari temi legati all’infanzia trascorsa a New York dell’attrice con la madre Emma Harris, scomparsa nel 2010, e con il fratello maggiore Clyde K. Johnson, morto nel 2015.

Toccante il passaggio in cui Emma, una volta tornata dall’ospedale, non aveva memoria dei figli. «È stato l’esatto momento in cui la vita di Goldberg è cambiata», recita il comunicato stampa.

Whoopi ha già scritto vari libri per bambini e un libro di auto-aiuto per adulti, «If Someone Says ›You Complete Me’…Run!».

Il nuovo memoir invece arriverà in libreria il 7 maggio.

