Whoopi Goldberg (immagine d'archivio) IMAGO/Cover-Images

Whoopi Goldberg è giunta a Napoli per un mese di riprese, interpretando un ruolo creato appositamente per lei nella celebre soap opera italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te Whoopi Goldeberg è atterrata a Napoli.

Come già annunciato dalla Rai, la celebre attrice statunitense avrà un ruolo suo nella soap opera «Un posto al sole».

La 70enne parteciperà a una ventina di episodi di una trama inedita.

La star di Hollywood si è detta nervosa, mentre i milioni di fan della fortunata serie di Rai 3 non vedono l'ora di vederla sul piccolo schermo. Mostra di più

L'attrice settantenne Whoopi Goldberg è arrivata in Italia per partecipare alle riprese della fiction «Un posto al sole».

Lo riferisce il sito «gossip.it». Si prevede che rimarrà a Napoli circa un mese per girare gli episodi, che dovrebbero essere trasmessi a partire da febbraio 2026.

L'annuncio della sua partecipazione era stato dato dalla stessa attrice statunitense durante la presentazione dei palinsesti Rai a giugno. Ora, con il suo arrivo ufficiale in città, i fan sono in trepidante attesa di vederla sul piccolo schermo.

20 episodi con Whoopi

Le riprese si svolgeranno negli studi Rai di Napoli e si stima che la sua presenza coprirà almeno venti episodi, offrendo una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

La soap opera, trasmessa quotidianamente su Rai 3, vedrà la Goldberg al centro di una storia inedita, caratterizzata da mistero e una possibile storia d'amore con uno dei personaggi storici della serie.

Nervosa per l'esordio

Aumentando l'entusiasmo dei fan, Goldberg ha condiviso un video dal suo camerino, dove appare mentre due collaboratrici le sistemano i capelli e le fanno la manicure.

Con il suo caratteristico sorriso, l'attrice prova a parlare in italiano, dichiarando: «Ho incontrato i registi, ma sono ancora parecchio nervosa», conquistando immediatamente il pubblico.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva anticipato che il personaggio di Goldberg sarà al centro di una trama completamente nuova.

Sebbene il nome del personaggio coinvolto rimanga segreto, le speculazioni online sono già numerose.

La sua partecipazione di rappresenta un evento straordinario nella storia della soap italiana più longeva.

Il suo carisma e la sua ironia promettono di regalare momenti indimenticabili, e il pubblico è già pronto a seguire ogni dettaglio della sua esperienza napoletana, tra scene emozionanti e possibili sorprese.