Stati UnitiSparatoria di Minneapolis, Whoopi Goldberg: «Avete tutti le mani sporche di sangue»
SDA
27.1.2026 - 11:35
«Avete tutti le mani sporche di sangue». Così l'attrice Whoopi Goldberg, intervenendo a una trasmissione televisiva si è scagliata contro la segretaria del Departement of Homeland Security (Dhs) Kristi Noem e il comandante generale della Border Patrol, Greg Bovino.
Keystone-SDA
27.01.2026, 11:35
27.01.2026, 11:36
SDA
L'attrice statunitense se l'è presa in particolare contro la sparatoria di Minneapolis in cui è stato ucciso Alex Pretti. Si è trattato, ha detto «di un vero e proprio omicidio. Il secondo omicidio di un cittadino americano».
Intanto, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis oggi, secondo alcune fonti della Cnn. Il Dhs ha anche sospeso l'accesso ai suoi account sui social media.