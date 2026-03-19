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Vita da single Whoopi Goldberg si confessa senza filtri: «Solo relazioni mordi e fuggi»

Covermedia

19.3.2026 - 13:00

Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg

A 70 anni l'attrice Whoopi Golfberg racconta la sua vita da single a «The View» e rivendica libertà e rapporti senza legami: «Non ho responsabilità».

Covermedia

19.03.2026, 13:00

19.03.2026, 13:08

Whoopi Goldberg parla apertamente della sua vita sentimentale. Lo fa a «The View», dove una battuta sulla sua condizione da single accende subito la conversazione.

«Vado per locali, esco», racconta con ironia. Poi, incalzata dalla collega Joy Behar sui rapporti occasionali, chiarisce il punto: «Sono single. Ho relazioni mordi e fuggi quando ne ho bisogno, ma non sono sposata con nessuno. Non ho responsabilità».

Una presa di posizione netta, che riflette una scelta consapevole. Goldberg, oggi settantenne, ribalta l'idea tradizionale di coppia e rivendica una libertà costruita negli anni, lontana da vincoli e convivenze.

«Sono molto più felice da sola»

A quel punto, la domanda si sposta sulle altre conduttrici. La vita da single manca davvero? Sara Haines ammette una nostalgia selettiva: «Mi manca poter stare sul divano a mangiare un gelato senza che nessuno guardi. Essere single può essere faticoso se cerchi qualcuno, ma è anche bellissimo. Sei al centro del tuo mondo».

Goldberg, dal canto suo, ha alle spalle tre matrimoni: con Alvin Martin, padre di sua figlia Alexandrea, tra il 1973 e il 1979; con David Claessen dal 1986 al 1988; e con Lyle Trachtenberg dal 1994 al 1995. Un percorso che oggi sembra definitivamente archiviato.

Negli anni, l'attrice ha più volte chiarito di non avere alcuna intenzione di risposarsi. «Sono molto più felice da sola», raccontava già al «New York Times». «Posso passare tempo con qualcuno quanto voglio, ma non cerco una relazione per sempre. Non voglio qualcuno in casa».

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