Whoopi Goldberg

L’attrice smentisce una serie di voci circolate sul web su una sua presunta visita nell’isola privata del defunto imprenditore, condannato per crimini sessuali.

Whoopi Goldberg non era presente nella lista di Jeffrey Epstein.

L’attrice di «Ghost», 68 anni, ha smentito con fermezza una serie di voci in circolo sui social network durante l’ultimo episodio del suo show «The View», in cui si è discusso delle celebrità che hanno visitato l’isola dell’imprenditore, suicidatosi dopo essere stato condannato per traffico sessuale.

«Fatemi chiarire un punto perché sono in circolo una serie di teorie complottiste», ha annunciato Goldberg. «Devo spiegare come stanno le cose perché c’è una finta lista in cui sono presente. Dicono che mi trovassi su quell’isola. Io non vado da nessuna parte!».

Whoopi ha poi colto l’occasione per smentire altre fake news. «Non sono mai stata cacciata dal ristorante di Gordon Ramsay. Non sono mai stata cacciata dal ristorante di Guy Fieri. Non sono mai stata allontanata dallo show di Bill Maher», ha sottolineato la star, esortando i giornali a non pubblicare «spazzatura» travestita da satira.

«Lo dico ora mentre stiamo affrontando l’argomento: la gente che posta questo genere di cose dovrebbe stare attenta, perché una volta che ci si sarà liberati della vostra follia, saranno gli avvocati a cercarvi».

«Io non vado da nessuna parte! A meno che non sia io a dirvelo, intesi?».

Covermedia