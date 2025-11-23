  1. Clienti privati
«Potrei scrivere un libro...» L'emozionante addio di Cynthia Erivo al suo personaggio in «Wicked»

Covermedia

23.11.2025 - 13:00

Cynthia Erivo
Cynthia Erivo

L'attrice britannica si congeda dalla saga con un emozionante messaggio dedicato al personaggio di Elphaba.

Covermedia

23.11.2025, 13:00

23.11.2025, 13:23

Cynthia Erivo saluta per sempre il personaggio di Elphaba, da lei interpretato in «Wicked».

L'attrice britannica ha condiviso un'emozionante lettera su Instagram, nel giorno in cui è uscito nelle sale cinematografiche il secondo capitolo della saga. «Potrei scrivere un saggio, una poesia, una prosa shakespeariana, per descrivere cosa ha significato per me questo viaggio, quali lezioni mi ha insegnato questo periodo, quali insegnamenti mi ha portato», ha scritto.

«Potrei provare a dare una misura all'amore che ho provato e sperimentato. Potrei dare un numero alle storie che ho ascoltato».

«La verità è che i numeri sono troppo piccoli e le parole non bastano», ha scritto Erivo.

«Quindi dirò semplicemente questo», ha aggiunto. «Prendete la mia mano e camminate con me fino alla fine di questa strada lastricata d'oro e, si spera, le cose che ho trovato, possano trovare anche voi. Grazie per avermi permesso di essere la vostra Elphaba».

Anche Ariana Grande ha salutato la produzione e il suo alter-ego nel film, Glinda.

«Grazie di tutto, mia dolce Glinda», ha scritto. «Ti amerò per sempre... Wicked: For Good è fuori ora».

«Wicked 2» arriva a un anno esatto dall'uscita del primo capitolo, che ha debuttato nelle sale il 22 novembre 2024.

