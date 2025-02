Will Smith

Will Smith starebbe lavorando a un sequel di «Hitch - Lui sì che capisce le donne» (2005), ma senza Andy Tennant, il regista della pellicola originale.

«Hitch - Lui sì che capisce le donne», è la commedia romantica del 2005 che vedeva Will Smith protagonista nei panni dell'esperto di appuntamenti Alex «Hitch» Hitchens.

Tuttavia, a sorpresa, il regista del primo film, Andy Tennant, ha rivelato di essere stato escluso dal prossimo progetto.

«Ho presentato una proposta per un sequel, che era abbastanza divertente, ma credo che Will stia sviluppando un sequel di Hitch senza di me», ha raccontato Tennant in un'intervista a Business Insider.

«Ehi, questa è Hollywood»

«L'ho scoperto solo tre mesi fa. Avevo un'idea davvero buona, stavo parlando con un dirigente della Sony e mi ha detto che la casa di produzione di Will sta già sviluppando un sequel. Ehi, questa è Hollywood».

Il regista, noto anche per «Sweet Home Alabama», ha spiegato che non ha nulla contro la star di «Independence Day», nonostante non abbiano più avuto contatti da quando hanno concluso il press tour del film, ormai 20 anni fa.

Tennant ha inoltre rivelato che la produzione di «Hitch» è stata tutt'altro che semplice e che Smith aveva addirittura tentato di ritirarsi dal progetto all'ultimo minuto.

«Will ha cercato di tirarsi indietro tre giorni prima dell'inizio delle riprese. Voleva fermare tutto e rielaborare il progetto. È stata una follia», ha raccontato il regista, aggiungendo che il processo creativo è stato segnato da forti divergenze con l'attore.

«Abbiamo avuto le nostre difficoltà»,

«Abbiamo avuto le nostre difficoltà» ha ammesso Tennant. «Il film che volevo fare io e il film che voleva fare Will, nessuno dei due è buono come quello che abbiamo fatto insieme. È stata una battaglia. Jada (Pinkett Smith), sua moglie, mi ha aiutato molto, assecondando alcuni dei miei istinti. Durante la preparazione ci sono stati momenti in cui mi sono opposto a tante idee assurde che stavano emergendo».

Nonostante le tensioni del passato, Smith sembra pronto a riportare sullo schermo il personaggio di Hitch, anche se senza il regista originale. Resta ora da vedere se il sequel riuscirà a replicare il successo della pellicola del 2005 o se dovrà affrontare nuovi ostacoli prima di arrivare al pubblico.