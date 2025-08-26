  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Durante il nuovo tour Will Smith ha usato l'IA per far sembrare che ci fosse più gente ai suoi show?

Covermedia

26.8.2025 - 11:10

Il tour «Based on a True Story» riporta l'attore sul palco, ma i fan notano dettagli inquietanti: mani con troppe dita, volti sfocati, figure irreali. È un trucco voluto o un effetto collaterale della tecnologia di YouTube?

Covermedia

26.08.2025, 11:10

26.08.2025, 13:29

Il grande comeback di Will Smith con il tour «Based on a True Story» doveva sancire la sua rinascita artistica, con show dal vivo da milioni di euro e l'energia di un pubblico adorante.

Ma alcuni video caricati online hanno acceso i sospetti: tra gli spettatori appaiono facce prive di tratti, sorrisi deformati, mani con sei dita. Immagini che ricordano più un rendering da intelligenza artificiale che la ripresa di un concerto.

Secondo «Rolling Stone», diversi frame sembrano effettivamente alterati. Da qui le accuse: Smith avrebbe usato l'AI per «riempire» le inquadrature e rendere la folla più spettacolare?

C'è un'altra ipotesi...

C'è però un'altra ipotesi. Un'inchiesta di «The Atlantic» ha rivelato che YouTube starebbe applicando automaticamente un sistema di «AI upscaling» ai video caricati, ossia un potenziamento digitale che aumenta risoluzione e dettagli.

Lo youtuber Rhett Shull, intervistato dal magazine, ha spiegato che questa tecnologia rende i filmati più definiti ma con effetti collaterali grotteschi.

Il caso Smith si inserisce in un fenomeno più ampio: l'AI sta ridisegnando il mondo della musica e dello spettacolo. Dalle canzoni false attribuite a star internazionali fino alle foto di Mick Jagger, Elton John e Rod Stewart insieme al funerale di Ozzy Osbourne.

E intanto cresce la protesta degli artisti. SZA, tra le voci più critiche, ha denunciato il costo ambientale enorme di programmi come ChatGPT e Grok, che richiedono una quantità gigantesca di energia.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Il gay più bello d'Italia 2025 è Elio Finocchio: «Sogno di creare una famiglia»
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
I problemi fisici mettono a dura prova Djokovic: «Vorrei avere 19 anni»

Altre notizie

Intervista a Eleonora Sesana. L’assistente di Fedez si sbottona: «Non è per nulla empatico, ma ha tante altre qualità»

Intervista a Eleonora SesanaL’assistente di Fedez si sbottona: «Non è per nulla empatico, ma ha tante altre qualità»

TV. «Pressing» torna la domenica in seconda serata su Canale 5

TV«Pressing» torna la domenica in seconda serata su Canale 5

Film. Ecco come Austin Butler si è calato nel protagonista di «Una scomoda circostanza - Caught Stealing»

FilmEcco come Austin Butler si è calato nel protagonista di «Una scomoda circostanza - Caught Stealing»