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Giustizia Respinta la causa per molestie sessuali e licenziamento illegale contro Will Smith. Ecco perché

Covermedia

10.5.2026 - 13:00

Will Smith
Will Smith

Un musicista aveva denunciato l'attore e il suo team per avere creato un ambiente lavorativo ostile durante il tour «Based on a True Story: 2025».

Covermedia

10.05.2026, 13:00

10.05.2026, 13:19

Respinta la causa per molestie sessuali e licenziamento illegittimo intentata contro Will Smith.

A gennaio, il violinista Brian King Joseph aveva presentato una denuncia contro l'attore di «Bad Boys» e la Treyball Studios Management presso la Corte Superiore della California.

Nella causa, Joseph sosteneva di essere stato sollevato ingiustamente dal ruolo di musicista durante il tour «Based on a True Story» dopo avere denunciato un incidente avvenuto a Las Vegas nel marzo 2025.

Secondo il racconto dell'uomo, qualcuno avrebbe lasciato nella sua camera d'albergo un «messaggio a sfondo sessuale», delle salviettine umidificate, una bottiglia di birra, farmaci per l'HIV intestati a un'altra persona e documenti di dimissioni ospedaliere.

Il violinista aveva dichiarato di aver temuto un possibile incontro sessuale non consensuale e di avere immediatamente avvisato la security dell'hotel e il management del tour.

Cosa ha detto l giudice?

Ma in un'ordinanza del tribunale ottenuta da Billboard, il giudice Michael Shultz ha respinto il caso, dichiarando che il biglietto non soddisfaceva i requisiti per essere considerato una condotta sessuale inappropriata sul luogo di lavoro.

«Le accuse non configurano un modello di molestie grave e diffuso, tale da creare un ambiente di lavoro ostile», ha scritto il giudice, secondo quanto riportato dalla testata. Il giudice ha inoltre stabilito che Joseph non ha dimostrato di essere stato licenziato per aver segnalato «qualcosa di improprio sul posto di lavoro».

In precedenza, i rappresentanti di Smith, 57 anni, e della sua casa di produzione avevano negato le accuse contenute nella causa. «Le accuse del signor Joseph nei confronti del mio assistito sono false, infondate e sconsiderate», ha dichiarato l'avvocato Allen B. Grodsky.

«Le neghiamo categoricamente e useremo tutti i mezzi legali a nostra disposizione per affrontare queste affermazioni e garantire che la verità venga a galla».

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