William contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano

Il primogenito considererebbe il padre un sovrano debole, incapace di gestire scandali e momenti di crisi, e non vorrebbe più limitarsi ad attendere la successione naturale.

Le indiscrezioni, ormai, non corrono più sottotraccia: sono vere e proprie bordate.

Secondo il sito statunitense «RadarOnline», il principe William considererebbe re Carlo III un sovrano debole, incapace di gestire scandali e momenti di crisi, e non vorrebbe più limitarsi ad attendere la successione naturale.

Il portale, citando fonti vicine a Palazzo, parla di un erede al trono deciso a prendere in mano la monarchia subito, convinto che il padre non sia più all’altezza del compito.

Il caso Epstein

Al centro dello scontro, ci sarebbe il modo in cui sarebbe stato gestito il caso Epstein e, in particolare, il trattamento considerato troppo indulgente nei confronti dell'ex principe Andrea. Per William, questo sarebbe stato un errore di leadership imperdonabile.

Un'ulteriore frattura riguarderebbe le figlie di Andrea, le principesse Beatrice ed Eugenie: secondo le stesse fonti citate dal sito americano, Carlo vorrebbe riportarle gradualmente in scena, mentre il primogenito le riterrebbe «tossiche» per l'immagine della Corona.

Tensioni Kate-Camilla

Stando ancora alle ricostruzioni di «RadarOnline» e di altri media statunitensi, anche il fronte tra la regina Camilla e i principi di Galles sarebbe tesissimo.

Alcuni insider descritti dal portale parlano di una sovrana furiosa per il modo in cui William e la moglie, la principessa Kate, l'avrebbero progressivamente messa ai margini, svuotando di fatto l'autorità del re per imporre la loro idea di monarchia.

In uno degli episodi riportati, Camilla sarebbe scoppiata in lacrime nei corridoi di Buckingham Palace, stringendo la collana di perle e implorando: «Non farmi questo!». Per chi ha atteso decenni prima di salire sul trono, un colpo difficilmente digeribile.

Le minacce di Kate

In questo contesto da resa dei conti, «RadarOnline» rilancia anche l'indiscrezione più esplosiva: Kate Middleton avrebbe minacciato un passo indietro nella vita matrimoniale se Carlo non avesse ridimensionato il ruolo di Camilla.

Una pressione diretta, raccontano le fonti del sito, con cui la principessa - decisa a proteggere la futura corona del marito - vedrebbe nella suocera un ostacolo e non sarebbe più disposta a cercare compromessi.

Che le cose siano arrivate davvero a questo punto è difficile da verificare, ma la distanza tra i due «fronti» della famiglia reale è evidente da mesi, come ricordano diversi commentatori reali.

I Galles hanno trascorso l'estate lontani dai sovrani e le loro recenti apparizioni pubbliche sembrano puntare a spostare il focus su di loro, in una strategia comunicativa che servirebbe a contenere i danni dell'affaire York e a preservare il prestigio della Corona.

Secondo le stesse fonti, è probabile che ci siano state forti divergenze sulla gestione dell’uragano Epstein.

Per ora, Buckingham Palace - sottolinea ancora «RadarOnline» - mantiene il silenzio. Una non-risposta che, agli occhi degli osservatori, conferma quanto la distanza interna sia diventata profonda e quanto gli equilibri della monarchia britannica stiano vivendo una fase estremamente delicata.