Louis, Charlotte e George Instagram

I tre figli dell'erede al trono britannico e di sua moglie hanno un legame molto stretto, ma come per tutti i fratelli non mancano ovviamente gli screzi. C'è in particolare una cosa su cui non riescono proprio a trovarsi: cosa guardare in TV!

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William e la principessa Kate hanno sempre dichiarato di essere molto felici che i loro figli vanno molto d'accordo e non mancano di sostenersi a vicenda quando necessario.

Di recente, però, l'erede al trono britannico ha rivelato che George, Charlotte e Louis, non riescono proprio a trovare un punto di incontro quando si tratta di... decidere cosa guardare in TV!

Il 42enne lo ha confessato durante la sua partecipazione a un evento alla sede centrale del BAFTA a Piccadilly, durante il quale si è confrontato con gli allievi della National Film and TV School, che gli hanno posto la domanda specifica. Mostra di più

Il principe William e la principessa Kate hanno sempre dichiarato di essere molto felici che i loro figli, George, Charlotte e Louis, vanno molto d'accordo e non mancano di sostenersi a vicenda quando necessario.

Di recente, però, l'erede al trono britannico ha rivelato che i tre, che hanno rispettivamente 11, 9 e 6 anni, non riescono proprio a trovare un punto di incontro quando si tratta di... decidere cosa guardare in TV!

Il 42enne lo ha confessato durante la sua partecipazione a un evento presso la sede centrale del BAFTA a Piccadilly, durante il quale si è confrontato con gli allievi della National Film and TV School.

Come riporta «Leggo.it», uno di loro ha chiesto al reale cosa preferiscano guardare in televisione George, Charlotte e Louis e il principe William ha risposto, sorridendo: «In realtà, si contendono sempre il telecomando! Quando si tratta di quello non vanno molto d'accordo».

A parte questo dettaglio, sembra proprio che i tre figli di William e Kate vadano davvero molto d'accordo tra di loro e, ultimamente, i due più grandi - George e Charlotte - partecipano sempre più spesso anche agli eventi pubblici ai quali si recano i genitori.

Forse perché sanno già bene che un giorno toccherà a loro - e in particolare all'11enne, secondo in lista di successione al trono, dopo il padre - fare le veci della famiglia reale britannica e dunque si stanno pian piano esercitando ad assumere il ruolo che hanno ereditato.