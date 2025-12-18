William e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai

William e Kate hanno problemi col vicinato. KEYSTONE

Il trasferimento di William e Kate nel Windsor Great Park scatena il malcontento dei residenti, preoccupati per sicurezza e spazi pubblici.

Non tutti sono entusiasti di avere come vicini di casa i futuri sovrani del Regno Unito.

Se per alcuni vivere accanto al principe William, alla principessa Kate e ai loro tre figli sarebbe motivo d'orgoglio, per altri la presenza dei reali rappresenta un problema concreto.

È quanto sta accadendo nei dintorni del Windsor Great Park, e più precisamente nell'isolato Forest Lodge, dove la famiglia del principe di Galles si è trasferita. Una scelta che ha acceso il malumore tra i residenti della zona.

Il nodo della questione non è una presa di posizione contro la monarchia, bensì l’impatto pratico del trasloco: controlli rafforzati, aree chiuse al pubblico e una quotidianità diventata improvvisamente molto più rigida.

Secondo diversi abitanti, la quiete che caratterizzava il parco sarebbe ormai un ricordo.

Le proteste dei residenti

Come riportato dal «Mirror», una residente di Windsor, proprietaria di un'abitazione situata di fronte al Forest Lodge, ha definito «egoista» la decisione dei reali britannici di stabilirsi nella nuova villa, valutata circa 16 milioni di sterline.

L’immobile, con otto camere da letto e un’estensione di quasi 25 ettari, risulta sensibilmente più grande rispetto alla precedente residenza e ha comportato la sottrazione di ampie porzioni di terreno al libero accesso del pubblico.

L'arrivo della famiglia reale ha portato infatti alla chiusura di diverse aree del parco per garantire privacy e sicurezza. Le misure adottate includerebbero una presenza costante delle forze dell'ordine, l'installazione di telecamere di sorveglianza, nuove barriere naturali e perfino scavi difensivi.

A questo si aggiungerebbe una zona di esclusione di circa 3,7 chilometri attorno alla residenza, con il rischio di arresto per chi vi accede senza autorizzazione.

Tra gli elementi che hanno maggiormente alimentato il malcontento, stando a «Vanity Fair», figurano anche lo sfratto di due famiglie che abitavano in cottage vicini e la chiusura di un centro educativo ambientale per bambini situato nell’area ora privatizzata.

«È inaccettabile che una vasta porzione di terreno pubblico venga interdetta per l'uso esclusivo di una sola coppia», ha dichiarato la residente al quotidiano britannico, sottolineando anche l'aumento dei costi pubblici legati alla sicurezza. «Non si tratta di una famiglia senza alternative abitative».

La stessa abitante ha auspicato che William e Kate prendano coscienza delle conseguenze della loro scelta e che, in futuro, il terreno possa tornare accessibile alla collettività. «Spero che, quando William diventerà re e avrà a disposizione altre residenze, lasci questa casa al pubblico», ha aggiunto.

La posizione delle istituzioni

Da Kensington Palace non sono arrivati commenti ufficiali sulla vicenda. La Crown Estate, ente pubblico proprietario del Windsor Great Park, ha però diffuso a inizio dicembre una nota in cui spiega che, nel tentativo di ridurre l’impatto sugli utenti del parco, alcune attività verranno sospese e si lavorerà con il Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Wildlife Trust per individuare possibili siti alternativi.

Resta ora da capire se i principi di Galles decideranno di ignorare il crescente malcontento dei residenti o se, ancora una volta, saranno costretti a valutare un nuovo trasloco.