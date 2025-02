I principi William e Kate sono in visita ufficiale in Galles per celebrare la festa di San Davide, partecipando a un evento pubblico insieme dopo oltre un anno di assenza a causa della malattia della principessa.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te I principi William e Kate sono in visita ufficiale in Galles per celebrare la festa di San Davide, il santo patrono del paese, il 1° marzo.

Dopo essere arrivati a Pontypridd in treno, hanno visitato il mercato locale e si sono cimentati nella preparazione delle tradizionali torte gallesi,

Kate è risultata essere più abile di William.

La coppia ha incontrato numerosi ammiratori all'esterno del mercato, dopo oltre un anno senza partecipare a eventi pubblici fuori Londra a causa della malattia di Kate. Mostra di più

I principi William e Kate sono in visita ufficiale in Galles per celebrare la festa di San Davide, il santo patrono del paese, che si tiene il 1° marzo, ovvero sabato prossimo.

La coppia è arrivata a Pontypridd, una cittadina di circa 30'000 abitanti situata a 20 chilometri da Cardiff, prendendo un treno diretto da Londra.

Con grande sorpresa dei viaggiatori, i futuri sovrani sono scesi insieme dalla carrozza e si sono presentati sulla banchina della stazione.

Una volta arrivati al mercato della città gallese, i principi si sono immediatamente cimentati in un'attività particolarmente «dolce».

Come documentato dai media locali, fra cui «HELLO! Magazine», Al The Welsh Cake Shop, Kate e William hanno arrotolato le maniche e si sono messi a impastare le tradizionali torte gallesi, un dolce tipico a base di farina, zucchero, spezie, burro, uova e frutta secca, cotto in padella e spolverato con zucchero.

William un po' in difficoltà

Citati dal Magazine britannico i testimoni presenti hanno riferito che Kate ha mostrato una notevole abilità nella preparazione delle torte, mentre William sembrava un po' più goffo. Il principe, rivolgendosi al proprietario del negozio, ha scherzato dicendo: «Beh, forse le mie creazioni dovrai venderle a metà del loro prezzo», suscitando ilarità tra i presenti.

Successivamente, la coppia ha salutato i numerosi ammiratori che li attendevano fuori dal mercato locale, dove è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla.

Era da oltre un anno che i due non partecipavano insieme a un evento pubblico fuori dai confini di Londra. La malattia della principessa, che ora è in remissione, aveva impedito alla coppia reale di intraprendere anche il più breve dei viaggi.