La principessa Kate e il principe William con i figli George, Louis e Charlotte. La famiglia starebbe pensando di trasferirsi. IMAGO/i Images

Il principe William e la principessa Kate potrebbero presto cambiare casa. La famiglia starebbe cercando una proprietà più grande: Fort Belvedere è uno dei luoghi di cui si parla.

Noemi Hüsser

Il principe William e la principessa Kate vivono con i loro tre figli ad Adelaide Cottage, nel parco del Castello di Windsor, dal 2022.

Secondo il «Mail on Sunday», la casa è solo una soluzione temporanea.

La famiglia starebbe pensando di trasferirsi nella più grande residenza di Fort Belvedere, vicino al Castello di Windsor.

La tenuta offre ampi giardini, una piscina, un campo da tennis e diversi alloggi per il personale.

Non ci sarebbero ancora piani concreti per il trasferimento. Mostra di più

Il principe William e la principessa Kate vivono da tre anni con i loro figli nell'Adelaide Cottage nel parco del Castello di Windsor. Secondo il «Mail on Sunday», la casa è però solo una soluzione temporanea. La famiglia starebbe cercando una nuova dimora più grande.

I principi del Galles stanno valutando la possibilità di trasferirsi in una residenza più spaziosa. Una possibile opzione è Fort Belvedere, una casa in stile neogotico situata nel Windsor Great Park.

La proprietà, costruita nel XVIII secolo, sarebbe stata la residenza preferita di re Edoardo VIII (1894-1972).

Ancora nessun piano concreto

Per la famiglia, un trasferimento significherebbe innanzitutto più spazio. La proprietà non offre solo una grande casa, ma anche una piscina e un campo da tennis. E comprende anche diversi giardini, una serra, stalle, due laghi e tre case per il personale.

«Ritengono che l'Adelaide Cottage sia diventato troppo piccolo per loro e hanno bisogno di qualcosa di più grande», ha dichiarato una fonte al «Mail on Sunday».

Ma non ci sono ancora piani concreti per un trasferimento.

In passato si è anche ipotizzato che la famiglia potesse trasferirsi a Royal Lodge, una proprietà con 30 camere da letto a Windsor attualmente occupata dal principe Andrea.

Quest'ultimo non sarebbe però disposto a trasferirsi...