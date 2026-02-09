Prima dichiarazione ufficialeWilliam e Kate: «Profondamente preoccupati per le rivelazioni dei file Epstein»
SDA
9.2.2026 - 11:02
Il principe William e la consorte Kate hanno espresso la loro «profonda preoccupazione» per le «continue rivelazioni» emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.
Keystone-SDA
09.02.2026, 11:02
SDA
È quanto si legge in una nota pubblicata da Kensington Palace che rappresenta la loro prima dichiarazione ufficiale sulla spinosa vicenda per la famiglia reale britannica, nella quale è direttamente coinvolto l'ex principe Andrea.