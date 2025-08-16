  1. Clienti privati
Ecco quale William e Kate si trasferiranno in una nuova casa a Windsor

SDA

16.8.2025 - 12:13

Un nuovo alloggio attende la giovane famiglia reale.
Keystone

I principi del Galles William e Kate, entro l'anno, si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor, all'interno del Windsor Great Park, dove abiteranno il Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Lo ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace.

Keystone-SDA

16.08.2025, 12:25

Una situazione che viene definita da molti osservatori come più adatta alla vita della famiglia, che necessita di ricominciare dopo «tre anni duri», dalla morte della regina Elisabetta alle cure di Kate per un tumore, come anche Re Carlo.

«Si tratta della residenza ideale per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle», scrive il Sun.

Un alloggio da 16 milioni

Secondo quanto rivela il tabloid, la coppia reale sta pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione, evitando costi aggiuntivi per i contribuenti britannici. Il giornale ha riportato che sono già iniziati i lavori minori di ristrutturazione. Secondo The Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul libero mercato.

La coppia si è trasferita nel 2022 dal Kensington Palace di Londra, dove però i bambini non si trovavano a loro agio, a Windsor. Finora abitava nell'Adelaide Cottage, mentre i figli frequentano la vicina Lambrook School.

