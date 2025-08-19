William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

La principessa Kate e il principe William si trasferiranno con i loro tre figli. Chris Jackson/AP/dpa

Il principe William e la principessa Kate lasceranno l'Adelaide Cottage con i loro tre figli e si trasferiranno nella tradizionale Forest Lodge di Windsor. Ma il trasferimento dei reali non è privo di tensioni.

È ufficiale da qualche giorno: Kate, William e i loro tre figli - George, Charlotte e Louis - lasceranno la loro casa di Adelaide Cottage per trasferirsi nello storico Forest Lodge di Windsor.

Il trasloco, però, non sta andando del tutto liscio. Come riporta il «Mail on Sunday», il cambio di dimora sta già facendo notizia. Prima che la famiglia reale possa trasferirsi nella proprietà, diversi vicini hanno dovuto fare spazio.

Invito categorico

A due famiglie che per anni hanno vissuto in cottage appartenenti a Forest Lodge, i Royals avrebbero chiesto di lasciare le loro case.

Secondo alcuni addetti ai lavori, le persone coinvolte sono rimaste «sorprese» quando hanno appreso la decisione. Una fonte ha spiegato: «È stato chiesto loro di andarsene. Probabilmente è stata offerta loro una sistemazione alternativa, ma era tassativo che dovessero lasciare le loro case».

Ristrutturazione in corso

Mentre circola qualche polemica, la tenuta è già un brulicare di attività: i giardinieri stanno piantando nuovi arbusti, mentre i costruttori sono impegnati in lavori di ammodernamento. Un'alta recinzione metallica protegge ora il perimetro del terreno.

Con le sue finestre veneziane, una sala da ballo con lampadari di cristallo, un campo da tennis e un vasto parco, Forest Lodge rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'Adelaide Cottage, dove il principe William e la principessa Kate hanno vissuto con i loro figli negli ultimi tre anni.

Il lodge è stato ristrutturato per l'ultima volta nel 2001, quindi è giunto il momento di fare un altro lifting per dare alla villa una nuova vita degna del suo status.