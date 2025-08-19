  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

Lea Oetiker

19.8.2025

La principessa Kate e il principe William si trasferiranno con i loro tre figli.
La principessa Kate e il principe William si trasferiranno con i loro tre figli.
Chris Jackson/AP/dpa

Il principe William e la principessa Kate lasceranno l'Adelaide Cottage con i loro tre figli e si trasferiranno nella tradizionale Forest Lodge di Windsor. Ma il trasferimento dei reali non è privo di tensioni.

Lea Oetiker

19.08.2025, 08:17

19.08.2025, 10:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il principe William e la principessa Kate con i loro tre figli si trasferiranno da Adelaide Cottage allo storico Forest Lodge di Windsor.
  • Il trasloco sta suscitando scalpore perché due famiglie, vicine di vecchia data, hanno dovuto lasciare i loro cottage.
  • La proprietà è già in fase di ristrutturazione e ammodernamento.
Mostra di più

È ufficiale da qualche giorno: Kate, William e i loro tre figli - George, Charlotte e Louis - lasceranno la loro casa di Adelaide Cottage per trasferirsi nello storico Forest Lodge di Windsor.

Ecco quale. William e Kate si trasferiranno in una nuova casa a Windsor

Ecco qualeWilliam e Kate si trasferiranno in una nuova casa a Windsor

Il trasloco, però, non sta andando del tutto liscio. Come riporta il «Mail on Sunday», il cambio di dimora sta già facendo notizia. Prima che la famiglia reale possa trasferirsi nella proprietà, diversi vicini hanno dovuto fare spazio.

Invito categorico

A due famiglie che per anni hanno vissuto in cottage appartenenti a Forest Lodge, i Royals avrebbero chiesto di lasciare le loro case.

Secondo alcuni addetti ai lavori, le persone coinvolte sono rimaste «sorprese» quando hanno appreso la decisione. Una fonte ha spiegato: «È stato chiesto loro di andarsene. Probabilmente è stata offerta loro una sistemazione alternativa, ma era tassativo che dovessero lasciare le loro case».

Ristrutturazione in corso

Mentre circola qualche polemica, la tenuta è già un brulicare di attività: i giardinieri stanno piantando nuovi arbusti, mentre i costruttori sono impegnati in lavori di ammodernamento. Un'alta recinzione metallica protegge ora il perimetro del terreno.

Con le sue finestre veneziane, una sala da ballo con lampadari di cristallo, un campo da tennis e un vasto parco, Forest Lodge rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'Adelaide Cottage, dove il principe William e la principessa Kate hanno vissuto con i loro figli negli ultimi tre anni.

Il lodge è stato ristrutturato per l'ultima volta nel 2001, quindi è giunto il momento di fare un altro lifting per dare alla villa una nuova vita degna del suo status.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare
Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa

Sui Royals

Ecco quale. William e Kate si trasferiranno in una nuova casa a Windsor

Ecco qualeWilliam e Kate si trasferiranno in una nuova casa a Windsor

Sempre più in difficoltà. Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Sempre più in difficoltàIl principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Royal Family. A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Royal FamilyA 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Ecco la classifica. La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita

Ecco la classificaLa principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita

«Non è più concepibile». Harry scagionato dalle accuse di bullismo o molestie, ma esclude un ritorno alla Sentebale

«Non è più concepibile»Harry scagionato dalle accuse di bullismo o molestie, ma esclude un ritorno alla Sentebale

Altre notizie

Un «dolore inimmaginabile». Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare

Un «dolore inimmaginabile»Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare

La saga legale continua. Anche Isabela Ferrer denuncia il regista Justin Baldoni di «abusi legali»

La saga legale continuaAnche Isabela Ferrer denuncia il regista Justin Baldoni di «abusi legali»

Dopo la crisi respiratoria. Ecco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria

Dopo la crisi respiratoriaEcco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria