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Ecco cosa è successo William e Kate spariscono, bufera su Harry e Meghan: esplode il caso Australia

fon

30.3.2026

Harry e Meghan di nuovo nel'occhio del ciclone.
Harry e Meghan di nuovo nel'occhio del ciclone.
KEYSTONE

Primavera di quiete per William e Kate, che spariscono dai radar per dedicarsi alla famiglia, mentre Harry e Meghan tornano al centro delle polemiche in vista del loro viaggio in Australia.

Nicolò Forni

30.03.2026, 10:24

30.03.2026, 13:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • William e Kate si prendono una pausa dagli impegni pubblici per concentrarsi sulla famiglia.
  • Harry e Meghan preparano un viaggio in Australia, ma scoppia la polemica sui costi.
  • Il viaggio sarà finanziato privatamente, mentre resta aperto il tema della sicurezza.
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Aria di pausa anche a corte.

Con l'arrivo della primavera e le vacanze scolastiche dei figli George, Charlotte e Louis, William e Kate hanno scelto di rallentare completamente i ritmi.

Nessun impegno ufficiale in agenda: il principe e la principessa del Galles si sono presi qualche giorno lontano dai riflettori, privilegiando la dimensione privata.

Una scelta che non sorprende più di tanto. Come sottolineato più volte dallo stesso William sulle testate britanniche, riprese fra gli altri da «Leggo.it», dopo la malattia che ha colpito Kate, la priorità è tornata a essere la famiglia e la quotidianità, fatta di momenti semplici e lontani dal protocollo.

Un periodo di pausa che sa quasi di «disconnessione» dagli obblighi pubblici, per ritrovare equilibrio e serenità.

Harry e Meghan al centro delle polemiche

Scenario completamente diverso per Harry e Meghan. I duchi di Sussex continuano a muoversi su scala internazionale e si preparano a una nuova trasferta ufficiale in Oceania.

Proprio questo viaggio, però, ha acceso una polemica in Australia, dove è stata lanciata una petizione online contro un eventuale utilizzo di fondi pubblici per finanziare la visita.

L'iniziativa ha già superato le 30mila firme, secondo quanto riportato dal «Daily Mail», ma nasce da un equivoco. In un primo momento, infatti, non era stato chiarito chi avrebbe sostenuto i costi del viaggio, alimentando il timore che potessero essere a carico dei contribuenti australiani. In realtà, la trasferta sarà finanziata privatamente.

Una trasferta targata business

Dietro il viaggio ci sarebbero anche interessi professionali: secondo la corrispondente reale Jannie Bond, intervistata dal «Mirror», si tratterebbe in gran parte di un'operazione legata allo sviluppo del brand personale di Meghan a livello internazionale.

Resta invece aperta un'altra questione sensibile: quella della sicurezza nel Regno Unito. Il tema della protezione per Harry, Meghan e i loro figli continua infatti a essere al centro del dibattito e potrebbe tornare d'attualità proprio in vista della visita in Australia.

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