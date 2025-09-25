  1. Clienti privati
Ecco cos'è successo William Shatner in ospedale per un'emergenza medica a 94 anni

Covermedia

25.9.2025 - 09:30

William Shatner
William Shatner

Il leggendario attore di «Star Trek» William Shatner è stato ricoverato d'urgenza a Los Angeles per un problema legato alla glicemia. Nonostante lo spavento, fonti vicine assicurano che il 94enne sta bene e riposa serenamente.

Covermedia

25.09.2025, 09:30

25.09.2025, 09:39

Momento di apprensione per i fan di «Star Trek»: William Shatner, 94 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo aver accusato un malore a casa sua a Los Angeles.

Secondo quanto riportato da TMZ, i soccorsi sono intervenuti subito e i paramedici hanno deciso di trasferirlo in ambulanza come precauzione.

Fonti vicine all'attore hanno spiegato che Shatner aveva avuto un problema di glicemia, ma subito sono arrivate rassicurazioni: il celebre Capitano Kirk è «in buone condizioni e riposa comodamente». Al momento, i portavoce dell'attore non hanno rilasciato commenti ufficiali.

Shatner, oltre a essere un'icona di fantascienza, è noto anche per il suo approccio alla longevità. In passato, ospite di «The Dr. Oz Show», aveva confidato i suoi segreti per vivere a lungo: «La verità è che probabilmente è genetica. Cerco di mangiare il più sano possibile, evito zucchero e farina, anche se la tentazione c'è. Faccio molto esercizio, cavalco a livello agonistico, e non è mai troppo tardi per imparare».

