William, principe del Galles KEYSTONE

L'erede al trono apre le porte della sua vita privata su «Heart Breakfast». Tra aneddoti familiari e speranze mondane, emerge il progetto di un re moderno che suo padre non ha mai compreso.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William si racconta in radio e le differenze comunicative con il padre, re Carlo III, sono sempre più marcate.

Oltre al racconto delle impronte di marmellata lasciate dal figlio minore sui sedili dell'auto, il principe ha anche accennato al fatto che il piccolo George dorme a scuola con una certa frequenza.

C'è stato anche spazio per parlare della moglie e della sua passione per l'educazione precoce.

«La maggior parte delle sere devo farmi strada tra tutta la documentazione che ha preparato», dice orgoglioso parlando della preparazione di Kate.

A «Heart Breafast» il futuro monarca inglese ha anche parlato del matrimonio di Taylor Swift, al quale gli piacerebbe partecipare: «Lo spero e sono abbastanza sicuro che potrebbe esserci un invito in giro, vedremo».

Suo padre non mischierebbe mai il protocollo con il pop, ma lui ha scelto un'altra via. Mostra di più

Re Carlo III cita poeti romantici durante le interviste. Difende l'architettura tradizionale con passione accademica. Discute di agricoltura biodinamica con l'aria di chi sa di non essere davvero ascoltato.

Suo figlio William, 43 anni e futuro sovrano, ha scelto un'altra strada.

Durante la diretta su «Heart Breakfast» dalle Isole Scilly, come ripreso anche da «Gente», ha raccontato delle impronte di marmellata lasciate dal figlio minore sui sedili dell'auto.

La distanza tra padre e figlio non è solo anagrafica: è profonda, radicale, esistenziale.

Una mattina a casa Wales

Il principe di Galles non ama le levatacce. Le mattine nella sua famiglia sono un caos controllato, tra bambini che corrono e oggetti che spariscono.

George, quando tocca portare la chitarra a scuola, trasforma ogni tragitto in una negoziazione diplomatica. Charlotte e Louis litigano sulla colonna sonora del viaggio in auto come piccoli avversari politici.

Poi c'è il dettaglio che ha conquistato il web. Louis, otto anni, spalma marmellata su ogni superficie raggiungibile dell'abitacolo: «Il che è davvero molto utile», ha commentato William con ironia.

Il tono era quello di un padre che probabilmente si rassegna a pulire. O forse no.

Carlo avrebbe tenuto un discorso sulla tradizione delle colazioni britanniche. William ha descritto suo figlio come tutti lo conosciamo: appiccicoso e irrequieto.

Ha anche accennato al fatto che George dorme a scuola alla Lambrook con una certa frequenza. Il collegio è iniziato. Il futuro educativo tra Eton e Marlborough resta da definire.

E prima di chiudere, ha lasciato un messaggio diretto ai figli più piccoli: «Se state ascoltando, siate puntuali e non litigate».

Kate e il ritorno alla normalità

Il racconto su sua moglie non ammette sentimentalismi, ma un quadro preciso e asciutto. La principessa Kate è rientrata dall'Italia, dove ha studiato il metodo educativo degli asili pubblici di Reggio Emilia. Ora passa le serate a leggere documentazione sull'educazione precoce.

«La maggior parte delle sere devo farmi strada tra tutta la documentazione che ha preparato», ha raccontato William. Il ritratto che emerge è quello di una donna che lavora con impegno, visto dagli occhi di un marito che lo sa e non se ne lamenta.

Quel viaggio in Italia segnava il primo all'estero dopo la diagnosi di cancro e quasi quattro anni trascorsi nel Regno Unito.

Il marito ha detto di essere «molto, molto orgoglioso» e che lei «è tornata entusiasta».

Niente retorica sulla battaglia vinta contro la malattia. Niente discorsi motivazionali. Solo un marito che descrive la moglie carica di energia dopo il lavoro. Carlo avrebbe costruito un riferimento alla resilienza del Commonwealth.

L'occhiolino a Taylor Swift

Il momento più sorprendente è arrivato verso la fine dell'intervento. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi il 3 luglio 2026. Si tratta dell'evento dell'anno, almeno per il mondo dello spettacolo.

«Crediamo ci sia un grande matrimonio in programma quest'estate», ha detto il principe. La conduttrice ha chiesto se avesse ricevuto un invito. Risposta? «No comment. Spero, e sono abbastanza sicuro che potrebbe esserci un invito in giro, vedremo».

Un erede al trono che ammette di sperare in un invito da una pop star americana è una notizia. Non perché sia strano. Perché suo padre non l'avrebbe mai detto, nemmeno con l'invito già in tasca.

La strategia della spontaneità

William non è diventato simpatico per caso. Ha osservato cosa accade quando i reali si chiudono nel protocollo. Quando ogni risposta è misurata per non comunicare nulla. Ha visto suo padre perdere decenni di consenso per eccesso di distanza.

E così lui, ha scelto un'altra via.

Le mattine disordinate, la marmellata di Louis, i documenti di Kate, l'occhiolino a Taylor Swift.

Visitare case per anziani, fare il tifo allo stadio, bere una birra ad Ascot. Spontaneità? Forse, o forse no.

Di certo è un approccio diverso per prepararsi a fare il re, ancora prima di diventarlo.