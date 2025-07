Winona Ryder

Un amore a senso unico quello ta i due attori di Hollywood.

Covermedia Covermedia

Winona Ryder in love with Al Pacino. L'attrice ha ammesso di aver preso una cotta per il collega sul set del film del 1996 «Riccardo III – Un uomo, un re».

«Ero assolutamente innamorata di Al Pacino quando lavoravo con lui – ha raccontato in un'intervista a Elle UK – Ero davvero innamorata di lui. Lui era ossessionato dal caffè e mi portava in giro per tutta New York, nei posti più strani, per provare caffè diversi. Avevo 22 anni, o giù di lì».

A un certo punto la Ryder si è dichiarata a Pacino, ma l'uomo l'ha respinta perché ha trent'anni più di lei: «Poi, circa 10 anni dopo, ho incontrato la sua ragazza, che è più giovane di me», ha riso Winona.

I due sono rimasti amici

Sebbene l'attrice sia rimasta delusa di non essere uscita con il collega, i due sono rimasti amici nel corso degli anni e si incontrano spesso. «Gioco ancora a poker con lui a volte. È il massimo», ha fatto sapere.

In un'altra parte dell'intervista, Winona ha parlato della pressione per mantenere un aspetto giovanile nel suo settore.

La 53enne continua ad avere successo a Hollywood, ma ha ammesso che la scelta dei ruoli si è esaurita: «Ho iniziato la mia carriera da giovane e ho sempre voluto essere più grande. Ho sempre saputo di sembrare giovane», ha spiegato Winona. «Ma sapevo anche che quando avrei iniziato a invecchiare, sarebbe successo in fretta».

L'attrice di «Stranger Things» ha aggiunto: «È bello che la gente parli di quanto sia normale invecchiare, ma la pressione è ancora enorme. Ogni ruolo che ottengo è per una madre, capisci? La mia carriera è decisamente cambiata».