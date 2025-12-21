Wiz Khalifa

Il rapper è accusato di avere fumato della marijuana sul palco, in occasione di un festival nel luglio 2024.

Covermedia Covermedia

Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso di droga.

Nel luglio 2024, il rapper – Cameron Thomaz all'anagrafe -, è stato arrestato con l'accusa di «possesso di droghe ad alto rischio» dopo aver fumato della marijuana sul palco durante il Beach Please! Festival a Costinesti. Khalifa era in possesso di una dose da 18 grammi di cannabis.

Citando fonti dell'agenzia locale Agerpress, The Associated Press riferisce che i giudici della Corte d'Appello di Costanza hanno condannato l'artista per «possesso di droghe pericolose, senza autorizzazione, per uso personale».

La corte ha sovvertito la sentenza precedente con cui Wiz era stato condannato a una misura di custodia cautelare e a pagare una multa di circa 630 euro.

Come riportato da ABC Audio, il giudice ha dichiarato che la notorietà del rapper «amplifica significativamente la pericolosità sociale del reato». Per i giudici, l'artista «ha trasmesso a un grande pubblico un messaggio di normalizzazione della condotta illegale, incoraggiando tacitamente la tolleranza e implicitamente il consumo di droghe tra i giovani». Non è chiaro se la Romania chiederà l'estradizione di Khalifa, cittadino americano.

Khalifa – che non ha mai nascosto di fare uso quotidiano di cannabis -, ha postato un messaggio di scuse il giorno dopo il suo arresto.

«Lo show di ieri sera è stato fantastico. Non volevo mancare di rispetto alla Romania, fumando sul palco. Sono stati molto rispettosi e mi hanno lasciato andare. Tornerò presto, ma senza una canna enorme la prossima volta», ha scritto all'epoca il 38enne.