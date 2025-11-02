  1. Clienti privati
Serie TV Woody Harrelson è sicuro: «Mai più True Detective». Ecco perché

2.11.2025 - 13:00

L'attore esclude una reunion con Matthew McConaughey: «È andata perfetta così. Tornare rovinerebbe tutto».

Woody Harrelson chiude la porta a qualsiasi ritorno in «True Detective».

Ospite del programma americano «3rd Hour of Today», l'attore ha risposto senza esitazioni a chi gli chiedeva se avrebbe accettato una reunion con Matthew McConaughey, suo partner nella prima stagione della serie HBO: «Matthew è molto simpatico, ma no. Nessuna possibilità».

L'attore ha poi spiegato la sua scelta con tono lucido e affettuoso verso il progetto che lo ha consacrato: «È andata benissimo così com'è. Se tornassimo, rischieremmo di rovinare qualcosa di unico».

La prima stagione, ideata da Nic Pizzolatto, debuttò nel 2014 e divenne un fenomeno culturale, portando sullo schermo la storia dei detective Marty Hart e Rust Cohle in una Louisiana cupa e ossessiva.

Le voci di un possibile ritorno erano circolate dopo alcune dichiarazioni dello stesso Pizzolatto, che aveva accennato all'idea di riunire la coppia originale per una nuova indagine.

Harrelson, però, ha ribadito di non voler tornare su un terreno già esplorato: «Non mi piace ripetermi. Alcune storie devono restare dove sono nate».

