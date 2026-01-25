Wunmi Mosaku

Maternità e lavoro dietro la prova da Oscar in «Sinners».

Wunmi Mosaku racconta un passaggio delicato. L'attrice britannico-nigeriana, candidata all'Oscar per la sua interpretazione in «Sinners», ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nel tornare sul set poco dopo la nascita della sua prima figlia, descrivendo quell'esperienza come uno dei momenti più complessi della sua carriera.

La 39enne, ha iniziato le riprese del film diretto da Ryan Coogler a breve distanza dal parto, un cambiamento che l'ha colta impreparata sia fisicamente sia emotivamente.

In un'intervista rilasciata a «W Magazine», l'attrice ha spiegato: «È stato uno shock enorme. Era la mia prima volta sul set da madre». Un passaggio repentino che ha inciso anche sulla routine quotidiana: «Sono passata dall'allattare mia figlia a ogni pasto al dover usare il tiralatte».

L'impatto, ha raccontato, è stato immediato e profondo. «Non avevo realizzato che ogni allattamento mi desse una scarica di ossitocina», ha detto. «Quando si è interrotta, ho avuto un contraccolpo netto e viscerale».

Una fase di forte stanchezza che ha avuto conseguenze anche pratiche: «Mi muovevo troppo in fretta, un coltello è scivolato e mi sono tagliata il pollice. Ho perso un'intera mattinata al pronto soccorso».

Determinante il sostegno del marito Tash Moseley

Determinante, in quel frangente, è stato il sostegno del marito Tash Moseley. «Mi ha chiesto: "Cosa farebbe Annie?"», ha raccontato la Mosaku riferendosi al personaggio che interpreta.

«Ho capito che sarebbe stata più intenzionale nel tempo con sua figlia. La lezione della prima settimana è stata rallentare».

La prova in «Sinners» le ha portato una candidatura agli Oscar, mentre il film ha ottenuto 16 nomination complessive, record stagionale. All'inizio di gennaio la Mosaku ha inoltre annunciato sul red carpet dei Golden Globes di essere in attesa del suo secondo figlio.

Nei prossimi mesi sarà impegnata nella promozione internazionale di «Sinners» e in un nuovo progetto cinematografico già in fase di sviluppo, previsto dopo la stagione dei premi.