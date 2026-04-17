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Il saluto ufficiale al «Senatore» apre il casting più delicato: tra i nomi circolati emerge quello della cantante barese.

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L'uscita di scena di Achille Lauro da «X Factor» è ormai un dato consolidato.

Il congedo – accompagnato anche da segnali social del programma – si inserisce in una scelta precisa: tornare a concentrarsi sulla musica e sui progetti personali dopo una stagione televisiva molto esposta. Nessuna frattura ufficiale, dunque, ma un cambio di rotta.

E così il «Senatore» – soprannome che il talent gli ha cucito addosso nel tempo per quel suo modo solenne e fuori schema di stare al tavolo – lascia un vuoto vero.

Il resto, invece, è terreno scivoloso.

Nelle ultime ore TVBlog ha acceso il dibattito rilanciando un nome preciso: Serena Brancale. Una suggestione che non nasce dal nulla – la cantante ha espresso pubblicamente interesse per un ruolo da giudice – ma che, ad oggi, non trova alcuna conferma ufficiale da parte di Sky o della produzione di «X Factor Italia».

Ed è qui che il quadro si complica.

Perché, mentre il posto lasciato libero dal «Senatore» è reale, la corsa alla sostituzione è ancora apertissima: altre testate citano profili diversi, tra ritorni possibili e nuovi ingressi. Tradotto: siamo nel pieno della fase in cui il racconto mediatico corre più veloce delle decisioni.