J-Ax prenderà il posto di Fedez come giudice a X Factor?

J-Ax

Le dimissioni del marito di Chiara Ferragni potrebbero avvenire in giornata. Il cantante è ricoverato al Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Mentre si attendono in giornata le dimissioni di Fedez, ancora ricoverato al Fatebenefratelli Sacco di Milano nel reparto solventi, dopo essere stato operato d’urgenza, impazzano le voci sulle possibili sostituzioni nel panel dei giudici a «X Factor».

Ad avanzare l’ipotesi ci ha pensato Il Messaggero che anticipa due nomi papabili per rimpiazzare il rapper, ovvero i due compagni della hit estiva, «Disco paradise»: Annalisa e J-Ax.

Ma se la prima non ha ancora commentato, J-Ax ha postato una storia sui social molto esplicita. «Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor. Ps. rimettiti preso Fede».

La storia di J-Ax Instagram

I live di «X Factor» partiranno il 26 ottobre. Tuttavia, il rapper dovrà osservare almeno sei settimane di riposo una volta dimesso.

Covermedia