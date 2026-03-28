Achille Lauro

Il cantautore romano avrebbe scelto di lasciare il talent show, ma la produzione ha già sul tavolo un contratto milionario per tentare di trattenerlo.

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È in forte dubbio la presenza di Achille Lauro tra i giudici della prossima edizione di «X Factor».

Il cantautore romano sta vivendo un momento d'oro della sua carriera. Dopo il grande successo del suo album «Comuni Mortali», contenente brani come «Incoscienti Giovani», «Amor» e «Perdutamente», Lauro si sta preparando al grande tour di questa estate che lo vedrà di scena allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, con entrambe le date che hanno fatto registrare il sold out.

Lauro avrebbe scelto di lasciare «X Factor» per dedicarsi alla sua musica e a nuovi progetti, ma, come riportato da Gabriele Parpiglia, Sky avrebbe messo sul piatto una cifra attorno ai tre milioni di euro per trattenerlo. Non si tratterebbe di un semplice rinnovo per il talent show, ma di un'intesa più strutturata e a «largo raggio», sostiene Parpiglia.

Le registrazioni delle prime fasi del talent show inizieranno a tarda primavera e i tempi stringono per la scelta dell'eventuale nuovo giudice. Confermato invece il resto della giuria, con i ritorni di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, con Giorgia alla conduzione.