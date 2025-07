Grimes

L'artista canadese torna a parlare dopo un lungo silenzio e punta il dito contro il suo ex, Elon Musk: secondo Grimes, la piattaforma X è diventata una «prigione di assurdità», un ambiente tossico in cui è impossibile crescere o comunicare davvero.

«veleno».

L'artista canadese, che ha avuto tre figli dal fondatore di Tesla, si è volutamente tenuta lontana dai social proprio a causa dell'influenza del suo ex compagno.

«OK, sono stata praticamente del tutto lontana dai social, e tornando qui mi è apparso in modo travolgente, lampante e profondo quanto questo posto – e tutti i social in generale – siano un veleno: una prigione di assurdità pseudo-profonde, prive di identità, che il cervello finisce per scartare pur illudendosi di apprendere qualcosa», ha scritto Grimes, all'anagrafe Claire Elise Boucher.

Per la cantautrice, tutto il mondo social «è un teatro» e «una pessima e pallida imitazione della vita».

Grimes, nota per brani come «We Appreciate Power», ha avuto con Musk tre figli: il primogenito X Æ A-12 Musk, quattro anni; la figlia Exa Dark Sideræl, tre anni; e Techno Mechanicus, nato nel 2022. La relazione tra i due si è conclusa circa quattro anni fa. Lo stesso Musk, in un'intervista a Page Six nel 2021, aveva parlato di una «separazione parziale».

Oggi Grimes ha dichiarato di voler concentrarsi completamente sulla musica. «Letteralmente, non potrei essere più entusiasta per (il DJ britannico) Sub Focus», ha detto. «La musica dance mi è sembrata stranamente sterile, e lo è diventata sempre di più col tempo».