L'attore Zach Braff riprenderà il ruolo di JD nella nuova versione della sitcom medica cult. Il progetto, da anni in discussione, è ora ufficialmente in sviluppo.

Zach Braff tornerà a vestire i panni del dottor JD nel reboot di «Scrubs», la celebre comedy ambientata in ospedale.

Dopo anni di voci e tentativi, il progetto di reboot ha finalmente preso forma: annunciato per la prima volta lo scorso dicembre, era rimasto in stallo a causa delle trattative tra Disney e Warner Bros TV, casa di produzione con cui Bill Lawrence ha un accordo in esclusiva.

Lawrence, che sarà produttore esecutivo del progetto, è anche il nome dietro a serie di successo come «Shrinking», «Ted Lasso» e «Bad Monkey». Da tempo lui, Braff e altri membri del cast originale si dicevano pronti a riprendere il progetto.

Braff è l'unico membro del cast confermato

Andata in onda dal 2001 per sette stagioni, «Scrubs» era originariamente destinata a concludersi con l'ottava, ma la rete ABC decise poi di rinnovarla per una nona stagione con il sottotitolo «Scrubs: Med School». Braff apparve solo in sei dei tredici episodi finali.

La serie era ambientata nel fittizio Sacred Heart Hospital e narrata dal punto di vista del protagonista JD, mentre affrontava le sfide del mestiere insieme ai suoi colleghi e amici.

Per ora, Braff è l'unico membro del cast confermato. In una recente intervista a Variety, aveva espresso entusiasmo all'idea di tornare sul set: «Ritrovare i miei amici per girare 10 o 12 episodi, magari una o due stagioni, e ridere insieme? Sarebbe un sogno».