Zach Bryan Con Samantha Leonard

Il cantautore conferma il matrimonio con Samantha Leonard dopo i video virali.

Covermedia Covermedia

Zach Bryan ha sorpreso tutti.

Il cantautore country americano ha sposato la fidanzata Samantha Leonard al termine di una relazione iniziata solo pochi mesi fa, lasciando i fan a interrogarsi fino all'ultimo su quello che sembrava un semplice set.

Tutto è partito da alcuni video diffusi online mercoledì, girati a San Sebastián, in Spagna.

Nelle immagini si vede Zach Bryan mentre prende in braccio Samantha all'uscita di una location, prima di salire con lei su un'auto decappottabile e allontanarsi. Seguiti da una telecamera, in molti avevano pensato alle riprese di un videoclip. Poco dopo, però, è arrivata la conferma ufficiale.

A chiarire ogni dubbio è stato lo stesso Bryan, che su Instagram ha condiviso una fotografia professionale in bianco e nero: lui stringe Samantha, 28 anni, in un abito bianco senza spalline con orlo piumato; lei tiene in mano un calice di vino e lo guarda con complicità, mentre il musicista, 29 anni, sorride dritto in camera.

A corredo, anche un video dal ricevimento di nozze, in cui Bryan si esibisce su «Tougher Than the Rest». Parole utilizzate anche per la didascalia che descrive lo scatto, ridotte all'essenziale: «Tougher than the rest».

La storia tra Bryan e la Leonard era emersa per la prima volta durante l'estate. Il cantante aveva ufficializzato la relazione in ottobre, nel giorno del compleanno di lei, con un post affettuoso in cui ne celebrava lo spirito libero e l'energia fuori dal comune.

In passato, Zach Bryan è stato sposato con Rose Madden tra il 2020 e il 2021. Successivamente ha avuto una relazione molto esposta mediaticamente con l'influencer Brianna «Chickenfry» LaPaglia, durata da luglio 2023 a ottobre 2024. Dopo la separazione, la LaPaglia aveva raccontato di essere stata colta di sorpresa e aveva parlato di un rapporto emotivamente complesso.

Ora, per il cantante di «Pink Skies», inizia una nuova fase privata: un matrimonio improvviso, lontano dai riflettori americani, che ha trasformato una fuga romantica in una notizia virale.