27 milioni di euroZalone da record, migliore apertura di sempre per un film di Natale
29.12.2025 - 11:00
Buen Camino conferma il suo primato per le festività natalizie in Italia.
Nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema ha ottenuto 27 milioni di euro (circa 25 milioni di franchi), una media di 34'847 euro in 771 cinema, 3'316'838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%.
Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale in Italia.
Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al week end scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso week end del 2024.