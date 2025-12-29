  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

27 milioni di euro Zalone da record, migliore apertura di sempre per un film di Natale

SDA

29.12.2025 - 11:00

Nuovo successo per Checco Zalone. (Immagine d'archivio).
Nuovo successo per Checco Zalone. (Immagine d'archivio).
Keystone

Buen Camino conferma il suo primato per le festività natalizie in Italia.

Keystone-SDA

29.12.2025, 11:00

29.12.2025, 11:19

Nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema ha ottenuto 27 milioni di euro (circa 25 milioni di franchi), una media di 34'847 euro in 771 cinema, 3'316'838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%.

Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale in Italia.

Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al week end scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso week end del 2024.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump

Altre notizie

Fra lavoro e vita privata. Judi Dench racconta l'amicizia con Kenneth Branagh

Fra lavoro e vita privataJudi Dench racconta l'amicizia con Kenneth Branagh

Nuovi menu. Cannavacciuolo accelera tra cucina e tv

Nuovi menuCannavacciuolo accelera tra cucina e tv

Nuovo equilibrio. Lindsay Lohan si commuove per la gentilezza

Nuovo equilibrioLindsay Lohan si commuove per la gentilezza