Rivelazioni Zayn Malik: «Gigi Hadid? Forse non l'ho mai amata»

Covermedia

15.2.2026 - 13:00

Zayn Malik
Zayn Malik

Il cantante e la top model sono stati in coppia per cinque anni e dalla loro relazione è nata la figlia Khai.

Covermedia

15.02.2026, 13:00

15.02.2026, 13:53

Zayn Malik non è certo di essere stato innamorato dell'ex Gigi Hadid.

L'ex One Direction ha vissuto una lunga e travagliata relazione con la top model, madre della sua unica figlia Khai. Durante un intervento al podcast «Call Her Daddy», Zayn ha parlato del rapporto con l'ex fidanzata, ammettendo di non essere mai stato totalmente innamorato di lei.

«Ad essere sincero, solo per mettere le cose in chiaro, vorrò sempre del bene a G, perché è la ragione per cui mia figlia è su questa Terra e ho assoluto rispetto per lei», ha detto Malik alla conduttrice Alex Copper. «Le vorrò sempre del bene ma non so se sono mai stato innamorato di lei».

«Le voglio un gran bene ma no, non penso di essere stato innamorato di lei. Altrimenti sarei stato una versione migliore di me stesso».

Zayn, 33, ha ammesso come la sua concezione dell'amore sia cambiata nel corso del tempo. «La mia visione dell'amore si è sempre evoluta – ha spiegato -. A quel tempo, potrei aver pensato di essere innamorato, ma crescendo mi sono reso conto che non lo ero. Forse era libidine, forse era altro. Non lo so, ma non era amore».

La modella ora frequenta Bradley Cooper

Zayn e Gigi hanno iniziato a frequentarsi nel 2015. Dopo vari tira e molla, la coppia si è separata definitivamente nel 2021. La modella, 30, dal 2023 frequenta l'attore Bradley Cooper, 51.

Il cantante, precedentemente legato alla star delle Little Mix Perrie Edwards, al momento si gode la sua vita da single.

«Non voglio mancare di rispetto alle persone con cui sono stato legato in passato», ha aggiunto. «Nessuna mancanza di rispetto, ma lasciarmi è stato liberatorio. Sono quel tipo di persona che segue i propri ritmi, che risponde a se stesso. Quindi, per me è stato molto liberatorio. Posso semplicemente fare ciò che voglio, fare progetti. Dormire finché voglio».

