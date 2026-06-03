Claudio Bisio con Vanessa Incontrada

I due conduttori lasciano il programma per nuovi impegni professionali, aprendo la corsa alla successione.

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«Zelig» ripartirà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due volti che più di ogni altro hanno segnato la storia recente dello show non saranno alla guida della prossima edizione, costringendo gli autori a trovare nuovi protagonisti per uno dei programmi più riconoscibili della comicità italiana.

La conferma è arrivata da Gino e Michele durante il Festival della Tv di Dogliani. Nessuna rottura e nessun addio polemico: entrambi saranno impegnati in progetti professionali incompatibili con il calendario del programma.

Per Bisio si apre il lavoro sul suo secondo film da regista dopo «L'ultima volta che siamo stati bambini». Incontrada, invece, sarà impegnata con la nuova stagione dello show condotto insieme a Gigi D'Alessio, prevista anch'essa in autunno.

Fase di rinnovamento per Zelig

Per «Zelig» si apre così una fase di rinnovamento. Non si tratta di una semplice sostituzione: il pubblico identifica da anni il programma con l'intesa costruita da Bisio e Incontrada sul palco. È proprio questa l'eredità più difficile da raccogliere.

Gino e Michele hanno confermato di avere già alcune idee, senza però sbilanciarsi. «Abbiamo qualche idea, ma è presto per fare nomi», hanno spiegato.

La scelta dei nuovi conduttori rappresenta ora il primo passaggio decisivo verso il ritorno dello show. Il prossimo autunno «Zelig» tornerà su Canale 5 con una nuova edizione, ma l'attenzione è già tutta puntata su chi raccoglierà il testimone di una delle partnership televisive più amate degli ultimi anni.