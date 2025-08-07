  1. Clienti privati
Zendaya debutta come designer: arriva la sua prima sneaker in collaborazione con On

Covermedia

7.8.2025 - 11:00

Zendaya
Zendaya

 L'attrice e icona di stile firma la sua prima scarpa insieme al brand svizzero e al suo stylist storico Law Roach.

Covermedia

07.08.2025, 11:00

08.08.2025, 11:50

Zendaya conquista anche il mondo delle sneaker. L'attrice di «Spider-Man: No Way Home» e «The Greatest Showman» ha ufficialmente aggiunto una nuova voce al suo già ricco curriculum: quella di designer di calzature.

Lo fa con Cloudzone Moon, una sneaker nata dalla collaborazione con lo stylist di lunga data Law Roach e il marchio svizzero di sportswear On.

Disponibile in due tonalità – beige o nero – il modello unisce estetica minimalista e performance tecnica: tomaia in mesh traspirante, supporto al tallone e un design che si integra perfettamente con la nuova collezione di abbigliamento firmata On, della quale Zendaya è anche testimonial. Il tutto racchiuso nel concept «Be Every You», una campagna che invita ad abbracciare ogni sfumatura della propria identità.

«Il movimento è sempre stato un modo per connettermi con me stessa, e ognuno si muove in modo diverso», ha dichiarato l'attrice in una nota ufficiale diffusa giovedì. «Questa storia mi tocca nel profondo: è un promemoria che siamo esseri sfaccettati, composti da tantissimi elementi brillanti che ci rendono completi».

Ha poi aggiunto: «Per me significa accogliere ogni singola parte di noi stessi, ed essere presenti in ogni versione di chi siamo».

Questa capsule collection non è solo un esercizio di stile, ma anche un manifesto identitario. Un altro esempio di come Zendaya riesca a muoversi tra cinema, moda e messaggi autentici con una naturalezza rara.

Oltre al debutto da designer, infatti, l'attrice è attualmente impegnata su più fronti: le riprese di «Dune 3», il nuovo capitolo della saga Marvel «Spider-Man: Brand New Day», e l'attesissimo kolossal diretto da Christopher Nolan, «The Odyssey», dove recita accanto al suo fidanzato Tom Holland.

