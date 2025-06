Valerio Mastandrea

«Nel 2026 una nuova serie animata con Mastandrea, trama ancora top secret».

«Zerocalcare» tornerà su Netflix nella primavera-estate 2026 con una nuova serie originale.

Il fumettista Michele Rech riprenderà il ruolo di doppiatore, mentre Valerio Mastandrea tornerà a prestare voce all'Armadillo-senza rivelare titolo né dettagli sulla trama, ancora avvolta nel mistero.

L'annuncio è arrivato con un video spiritoso su Instagram, in cui «Zerocalcare» rimprovera Mastandrea per aver fatto trapelare l'indiscrezione: «M'hanno massacrato per quella chiacchierata», commenta il fumettista.

Era ormai scontato: dopo il successo di «Strappare lungo i bordi» (2021) e «Questo mondo non mi renderà cattivo» (2023), la collaborazione con Netflix prosegue.

Le nuove puntate, annunciate per il 2026, segneranno il terzo capitolo dell'universo animato del celebre autore.