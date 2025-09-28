L'attore Colin Farrell con il suo Golden Icon Award. Keystone

L'attore irlandese Colin Farrell, noto per i sui ruoli interpretati in numerose pellicole di Hollywood come Minority Report, Miami Vice, In Bruges e The Batman, ha ricevuto il Golden Icon Award in occasione del 21° Zurich Film Festival (ZFF).

Keystone-SDA SDA

Durante la cerimonia al Kongresshaus di Zurigo il 49enne ha definito «quasi assurdo» essere premiato per un lavoro che ama profondamente: «Posso viaggiare per il mondo, vengo pagato bene e questo mestiere mi ha dato più di quanto io possa restituire».

Farrell ha poi sottolineato come l'arte del cinema sia sempre frutto di collaborazioni, che includono sceneggiatori, registi, costumisti e persino chi si occupa dei pasti sul set. «Il legame che nasce sul set è qualcosa di forte e un aspetto oggigiorno più che mai importante, in un'epoca in cui le persone tendono ad isolarsi sempre di più», ha dichiarato l'attore nato a Dublino.

Lo ZFF ha conferito il premio a Farrell «per la sua carriera e per la notevole interpretazione nel film Ballad of a Small Player», hanno dichiarato gli organizzatori del festival.

La pellicola è stata presentata dal regista e premio Oscar Edward Berger, il quale ha confermato l'entusiasmo che l'attore trasporta sul set: «Ogni giorno è stato un regalo, tutti non vedevamo l'ora di rivederlo», ha ammesso.

La nuova pellicola del regista austriaco con nazionalità elvetica è tratto dall'omonimo romanzo di Lawrence Osborne e sarà disponibile su Netflix dal 29 ottobre.