Hai fretta? blue News riassume per te Un video condiviso su TikTok mostra Zoë Kravitz e Harry Styles mentre passeggiano insieme per le strade di Roma.

Il filmato ha scatenato l'entusiasmo e la fantasia dei fan, che speculano possa essere nata una nuova coppia.

L'attrice è stata però di recente avvistata in atteggiamenti affettuosi con Austin Butler, co-protagonista in «Caught Stealing». Mostra di più

Un breve video condiviso su TikTok mostra Zoë Kravitz e Harry Styles mentre camminano insieme per le strade di Roma. Il filmato ha scatenato l'entusiasmo degli utenti dei sui social media, come scrive «RaiNews».

Il filmato, accompagnata da una didascalia in portoghese che recita «quando incontri Harry Styles e Zoe Kravitz a Roma», ha suscitato grande curiosità e speculazioni su una possibile nuova coppia.

L'avvistamento arriva poco dopo che l'attrice è stata vista con Austin Butler, suo co-protagonista nel film «Caught Stealing» di Darren Aronofsky, durante un evento a Parigi.

Le immagini hanno alimentato le speculazioni su una possibile relazione tra i due attori.

