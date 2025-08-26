  1. Clienti privati
Zoe Kravitz e Harry Styles avvistati insieme a Roma, i social impazziscono

ai-scrape

26.8.2025 - 11:09

Un video condiviso su TikTok mostra Zoe Kravitz e Harry Styles mentre passeggiano insieme per Roma. Il filmato ha rapidamente catturato l'attenzione degli utenti sui social media. Che sia nata una nuova coppia?

Alessia Moneghini

26.08.2025, 11:09

26.08.2025, 11:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un video condiviso su TikTok mostra Zoë Kravitz e Harry Styles mentre passeggiano insieme per le strade di Roma.
  • Il filmato ha scatenato l'entusiasmo e la fantasia dei fan, che speculano possa essere nata una nuova coppia.
  • L'attrice è stata però di recente avvistata in atteggiamenti affettuosi con Austin Butler, co-protagonista in «Caught Stealing».
Mostra di più

Un breve video condiviso su TikTok mostra Zoë Kravitz e Harry Styles mentre camminano insieme per le strade di Roma. Il filmato ha scatenato l'entusiasmo degli utenti dei sui social media, come scrive «RaiNews».

Il filmato, accompagnata da una didascalia in portoghese che recita «quando incontri Harry Styles e Zoe Kravitz a Roma», ha suscitato grande curiosità e speculazioni su una possibile nuova coppia.

L'avvistamento arriva poco dopo che l'attrice è stata vista con Austin Butler, suo co-protagonista nel film «Caught Stealing» di Darren Aronofsky, durante un evento a Parigi.

Le immagini hanno alimentato le speculazioni su una possibile relazione tra i due attori.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

