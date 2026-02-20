  1. Clienti privati
Ritorno a scuola Zoe Massenti ricorda la sua prof di matematica: «Severissima, ma speciale»

Covermedia

20.2.2026 - 13:00

Zoe Massenti
Zoe Massenti
Covermedia

Nel dialogo con «Il Messaggero», la giovane attrice intreccia esperienza personale e il ruolo nel film «Domani interrogo».

Covermedia

20.02.2026, 13:00

20.02.2026, 13:04

Zoe Massenti torna idealmente tra i banchi di scuola. In occasione dell’uscita del film «Domani interrogo», la giovane attrice racconta un ricordo personale che intreccia cinema e vita reale, parlando delle docenti che hanno segnato il suo percorso.

Intervistata da «Il Messaggero», Massenti ha risposto a una domanda diretta: ha mai incontrato insegnanti simili alla professoressa interpretata da Anna Ferzetti nel film? La replica è arrivata senza esitazioni, con un tono che unisce riconoscenza e concretezza.

«Sì. In ogni fase ho avuto una professoressa che mi ha preso a cuore e mi ha aiutato. La mia maestra del cuore è la maestra Rita. Se devo citare una professoressa, direi quella di matematica: severissima, ma speciale. Ogni tanto la incontro a fare la spesa e ci fermiamo a parlare».

Non un elogio generico, ma un ricordo preciso: rigore, attenzione, presenza costante. Nel film diretto da Umberto Riccioni Carteni, la docente interpretata da Ferzetti si muove in un contesto scolastico complesso, cercando un equilibrio tra disciplina e ascolto. Un parallelismo che non viene forzato, ma che emerge naturalmente dalle parole dell’attrice, consapevole di quanto l’educazione ricevuta abbia inciso nel suo percorso personale e professionale.

«Domani interrogo» è nelle sale dal 19 febbraio 2026. In queste settimane Massenti è impegnata nella promozione del film, tra interviste e incontri con il pubblico nelle principali città italiane.

