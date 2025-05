La cantante Zoë Më gareggia per la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2025. SRF/Maurice Haas

La Svizzera sta salendo sempre più in alto nelle quote delle scommesse sull'Eurovision Song Contest. Ma quali sono le reali possibilità? E cosa succederà se Zoë Më vincerà sabato a Basilea? blue News prova a rispondere.

Hai fretta? blue News riassume per te Zoë Më, con la sua emozionante canzone «Voyage», è sempre più avanti nelle quote di scommessa per l'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno.

Per gli addetti ai lavori dell'ESC, questo riporta alla mente il 2024: anche Nemo ha risalito le classifiche vincendo con la canzone «The Code».

«Zoë Më otterrà una quantità enorme di punti nella valutazione della giuria», afferma Benjamin Ogg, esperto dell'Eurovision, interpellato da blue News.

Tra l'altro, non sarebbe la prima volta che un Paese vince il concorso canoro per due volte di seguito. Mostra di più

Poco dopo l'annuncio della partecipazione della Svizzera all'ESC di quest'anno, la canzone «Voyage» di Zoë Më non è nemmeno entrata nella top 20 delle quote di scommessa.

«Nessuno cambia lingua così rapidamente all'interno di una canzone come Zoë Më», ha scritto la SRF in occasione del lancio della partecipazione elvetica all'Eurovision.

La 24enne ha impiegato molto più tempo per scalare le classifiche, ma ora improvvisamente tutto sembra possibile.

Secondo le quote di scommessa del portale dei fan «Eurovisionworld», Zoë Më è attualmente all'ottavo posto e la rossocrociata è ora anche nella top 10 delle voci di Eurovision più cercate su Google.

Anche Nemo ha risalito la classifica dalle retrovie

La cantante ha guadagnato la testa del gruppo. Più si avvicina la finale dell'ESC, più la sua canzone sale in classifica.

Questo riporta alla memoria la vittoria dell'anno scorso di Nemo, che non si piazzò subito tra i primi posti con il brano poi vincitore «The Code».

Nemo è apparso per la prima volta al primo posto nelle quote di scommessa all'inizio di aprile 2024, pochi giorni dopo il pre-party del concorso canoro nella capitale spagnola Madrid.

Zoë Më non è ancora così avanti, ma da quando sono iniziate le prove per le due semifinali e la finale nella St. Jakobshalle di Basilea, le quote di scommessa hanno iniziato a muoversi.

«Zoë Më fa tutto in modo diverso eppure tutto giusto»

«La Svizzera esiste», dice Erich Neuenschwander, esperto dell'ESC e noto nella scena come DJ Wollana. «Zoë Më fa tutto in modo diverso, come tutti gli altri, eppure fa tutto bene».

È anche un dato di fatto che negli ultimi anni le canzoni francesi melodiche sono arrivate regolarmente in cima alle classifiche.

Un anno fa Slimane ha conquistato il quinto posto per la Francia con «Mon Amour». Nel 2021 la rappresentante francese Barbara Pravi è arrivata addirittura al secondo posto con «Voilà».

Nello stesso anno la Svizzera ha ottenuto il terzo posto con le lacrime di Gijon e la canzone soul «Tout l'Univers».

Per molto tempo la situazione è stata ancora migliore: dopo la votazione della giuria, la cantante di Friburgo era in testa con un margine confortevole.

Ma poi l'Italia ha ottenuto oltre 300 punti nel voto del pubblico. Si trattava dei Måneskin, che hanno conquistato la vittoria dell'ESC con abiti glam rock attillati e con il brano «Zitti e buoni».

«Zoë Më otterrà molti punti nella valutazione della giuria»

Se Benjamin Ogg, esperto dell'ESC e gestore del sito web Songcontest, ha ragione, sabato prossimo potrebbe essere simile al 2021 per la Svizzera.

«Zoë Më otterrà molti punti nella classifica della giuria, a differenza del voto del pubblico», afferma Ogg interpellato da blue News. «Alla fine, dovrebbe essere sufficiente per un piazzamento nella top 10».

Secondo l'esperto dell'Eurovision, la performance di Më nella finale di sabato sera sarà decisiva per un forte risultato svizzero di quest'anno.

La cantautrice ha una grande voce, ma quanto è nervosa la 24enne sul grande palco? E riuscirà a toccare tutte le note giuste? L'ESC è il più grande spettacolo di intrattenimento del mondo. Fino a 180 milioni di telespettatori guardano la competizione musicale.

Come detto, secondo le quote di scommessa, Zoë è tra i primi 8 con la sua delicata canzone pop. E anche se la Svizzera si qualifica automaticamente per la finale in quanto Paese ospitante, vincere di nuovo l'ESC sarebbe un'impresa sensazionale.

Non sarebbe la prima volta

E non sarebbe la prima volta che un Paese vince il concorso canoro per due volte di seguito.

Il Lussemburgo (1972 e 1973) e Israele (1978 e 1979) hanno già ottenuto questo risultato. Anche la Spagna ha vinto come Paese ospitante nel 1969, condividendo la vittoria con Francia, Paesi Bassi e Gran Bretagna.

L'Irlanda ha addirittura vinto per tre volte di seguito: nel 1992, 1993 e 1994.

Come si sta preparando la SRF a una possibile vittoria?

E come si sta preparando la SRF a una possibile vittoria di Zoë Më all'ESC di Basilea?

«Naturalmente il pensiero di una nuova vittoria della Svizzera è una prospettiva entusiasmante e siamo felici dell'euforia e del sostegno attuali», afferma Adrian Erni, portavoce per i media dell'ESC, interpellato da blue News.

Al momento l'attenzione è però chiaramente rivolta alla migliore presentazione possibile per il concorso di quest'anno a Basilea.

Ed Erni ha aggiunto: «Tutto il resto sarebbe pura speculazione al momento. Se si dovesse arrivare di nuovo a questo punto, ci dedicheremmo naturalmente alle fasi successive con grande impegno e creatività, ma fino ad allora si procede passo dopo passo».