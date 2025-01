Zoe Saldaña

L'attrice racconta il passaggio dal sogno di diventare una prima ballerina al successo sul grande schermo, senza mai dimenticare la disciplina della danza.

Covermedia Covermedia

«A 18 anni ho realizzato che non sarei mai diventata una prima ballerina», ha raccontato Zoe Saldaña a W Magazine.

L'attrice, nota per i suoi ruoli in film come «Guardiani della Galassia» e «Avatar», rivela come la sua carriera nella danza abbia tuttavia influenzato profondamente il suo approccio alla recitazione.

Zoe ha iniziato la sua carriera nella danza, ma ha scelto di abbandonare le scarpette da punta quando si è resa conto che non avrebbe potuto raggiungere il livello di eccellenza desiderato. «Non avevo in me la voglia di stare nel corpo di ballo», spiega. «C'era anche la curiosità di usare la mia voce – l'unico strumento che non stavo utilizzando quando ballavo».

A 46 anni, l'attrice di «Emilia Pérez» racconta di aver portato con sé la mentalità del balletto nella sua carriera di attrice. «Mi comporto ancora come una ballerina», confessa. «Sono molto militante nel modo in cui affronto le esperienze, i progetti e gli eventi della mia vita. E sono anche molto severa con me stessa».

Zoe sottolinea come la disciplina imparata dalla danza le abbia fornito strumenti unici: «I ballerini possono essere davvero duri con se stessi. Ma quella autodisciplina – non ho mai sperimentato alcuno sport o forma d'arte che insegni la disciplina come fa il balletto».

Parlando della sua famiglia, l'attrice esprime il desiderio di avvicinare i suoi figli – i gemelli Cy e Bowie e il più giovane Zen – alla danza. «Ci sto provando. Non mi arrenderò», ha dichiarato. «Studi hanno dimostrato che per gli uomini è molto terapeutico praticare qualsiasi forma di danza fin da piccoli o durante la loro vita, perché portano dentro di sé molta tensione ed emozione».

Mentre i gemelli hanno iniziato a prendere lezioni di tip-tap, il figlio più giovane sembra più interessato al calcio. «Vuole essere Cristiano Ronaldo, vuole essere Lionel Messi», ha condiviso Zoe con un sorriso. «Ma i miei gemelli sono molto più tipo: «Ehi, ci sono ragazze che ballano hip-hop?» E allora ci mettiamo a ballare anche noi!».