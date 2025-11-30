  1. Clienti privati
Per «Avatar - Fuoco e cenere» Zoe Saldaña: «Otto anni per riportare Neytiri al pubblico»

Covermedia

30.11.2025 - 13:00

Zoe Saldaña
Zoe Saldaña

L'attrice Zoe Saldana racconta la lunga gestazione di «Avatar - Fuoco e cenere».

Covermedia

30.11.2025, 13:00

30.11.2025, 13:11

Zoe Saldaña ha svelato a «The Hollywood Reporter» quanto sia stata dura attendere quasi otto anni prima che il pubblico potesse vedere «Avatar – Fuoco e cenere».

Le riprese del film erano state completate già tra il 2017 e il 2018, in parallelo con «Avatar – La via dell'acqua», durante un'unica lavorazione monumentale guidata da James Cameron.

«La parte più difficile – e molti fan possono capirmi – è dover aspettare così tanti anni», ha spiegato. «Ma con la troupe guidata da Cameron capisci che qualcosa di così speciale richiede tempo».

L'attrice ha aggiunto: «Mi sento onorata di far parte di qualcosa che resiste al tempo. Il fatto di non poter controllare la durata del processo lo rende ancora più prezioso. È molto umiliante».

La Saldaña spera che la docuserie «Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar», disponibile su Disney+, aiuti il pubblico a comprendere la complessità della produzione: «Sono felice che si sollevi il velo e che tutti possano vedere cosa comporta creare Pandora. Serve preparazione, lavoro duro, grande sforzo fisico. Non prestiamo solo una parte di noi: ci riversiamo completamente in Avatar».

«Avatar – Fuoco e cenere» uscirà nelle sale il 19 dicembre. L'attrice sarà impegnata nella promozione globale del film e nei lavori preparatori dei capitoli successivi già programmati.

