Il cantante britannico Harry Styles (foto d'archivio). KEYSTONE

Zöe Kravitz è stata avvistata durante alcune uscite a Londra insieme a Harry Styles con un anello di diamanti al dito. I fan si domandano se per i due questo significhi nozze in arrivo, mentre la coppia continua a mostrarsi serena.

Hai fretta? blue News riassume per te Harry Styles e Zöe Kravitz sono stati fotografati insieme a Londra: l'attrice indossava un anello di diamanti al dito.

Il gioiello prezioso ha scatenato subito le speculazioni su un possibile fidanzamento tra i due.

Nonostante da nessuna delle parti ci siano state conferme o smentite, i due - che fanno coppia fissa dalla scorsa estate, si continuano a mostrare in tranquillità in pubblico. Mostra di più

La relazione tra Harry Styles e Zöe Kravitz è al centro di nuove speculazioni dopo che l'attrice è stata avvistata più volte con un anello al dito.

Come scrive «Sky TG24», il gioiello presenta un diamante di notevoli dimensioni e ha attirato l'attenzione di fotografi e fan durante le ultime uscite della coppia a Londra.

Il prezioso ha fatto nascere l'ipotesi di un possibile fidanzamento tra i due artisti. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati.

La stampa specializzata continua però a elaborare teorie sul significato del prezioso che Kravitz ha indossato in diverse occasioni pubbliche nel giro di pochi giorni.

I due trascorrerebbero ogni momento libero insieme

Il cantante e l'attrice sono una coppia dalla scorsa estate - come ricorda il portale - e secondo le fonti vicine a loro sarebbero molto coinvolti sentimentalmente. I due trascorrerebbero insieme ogni momento libero delle loro agende piene di impegni professionali.

La frequentazione tra i due è diventata oggetto di discussione pubblica dall'inizio di quest'anno. Styles ha sostenuto Kravitz durante il lancio del suo film «Una scomoda circostanza - Caught Stealing».

Lei ha ricambiato presenziando al concerto «One Night Only» della popstar a Manchester. Quello spettacolo ha segnato l'avvio ufficiale dell'era live dell'artista vincitore del Grammy legata all'album «Kiss All The Time».

I fan e i fotografi seguono con attenzione ogni spostamento della coppia. I due non mostrano difficoltà a farsi vedere in pubblico in atteggiamenti rilassati e con abbigliamento informale. Entrambi considerati icone di stile vengono osservati anche per il loro look quando appaiono insieme.

Dagli incontri romani alla presentazione al padre

La coppia è stata notata insieme per le prime volte a Roma, come spiega «Sky TG25». La capitale italiana è diventata una sorta di seconda casa per la popstar britannica. Il rapporto tra i due è apparso più concreto dopo un pranzo con il padre di lei avvenuto a New York lo scorso settembre.

L'incontro si è svolto in un'atmosfera informale ed è stato descritto dalla rivista «People» attraverso le parole di alcune fonti vicine a Lenny Kravitz. Queste hanno confermato l'ottima impressione che il nuovo compagno della figlia ha fatto al cantante di «Fly Away».

Le fonti hanno riferito di un atteggiamento «protettivo» di Styles nei confronti di Zöe. Il padre sarebbe rimasto colpito dall'incontro e dal senso dell'umorismo del giovane artista.

I due continuano a farsi vedere in giro sia negli Stati Uniti che in altri Paesi mantenendo un atteggiamento riservato, ma senza nascondersi dai fotografi.