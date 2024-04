Zucchero

Il suo «Overdose D’Amore World Tour 2024» lo vedrà esibirsi in 19 paesi con 39 concerti in programma.

Reduce dal debutto alla Royal Albert Hall di Londra, Zucchero ripone nella musica tutta la sua vitalità. Il suo «Overdose D’Amore World Tour 2024», celebra 40 anni della sua musica e include date in alcune delle sedi più prestigiose a livello mondiale.

La parte nordamericana della tournée inizierà nel maggio 2024 e le date iniziali per questa tappa includono esibizioni a New York, Boston e Montreal, tra le altre città.

«… I concerti mi fanno sentire vivo, è adrenalina, giri il mondo... Mi piace anche fare dischi, ma è come andare in ritiro francescano, quindi nel futuro il live sarà la parte più importante della mia carriera. Dipende da come regge il fisico», dice il cantante nell’intervista concessa al Corriere della Sera parlando del tour che si estende su 19 paesi con 39 concerti in programma.

Dopo gli spettacoli di Londra, il tour continuerà attraverso Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria e Slovacchia, con concerti programmati fino al 28 luglio 2024.

«Quando deciderò di smettere non mi si vedrà più da un giorno all’altro. Non me la sento di annunciare un tour che dura anni, magari cinque come quello di Elton John: non me la sento di prendere un impegno così. Se cambiassi idea e mi volessi fermare prima o andare avanti ancora che figura ci farei?».

