Zucchero

Il cantante svela il dolore e la rinascita.

Covermedia Covermedia

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, racconta il crollo emotivo seguito alla fine del matrimonio con Angela Figliè: «Ero caduto in depressione, piangevo, stavo come un cane, un inferno».

Una confessione che arriva alla vigilia dei suoi 70 anni e che svela un lato personale inedito.

Il cantautore ricorda come gli attacchi di panico e il dolore abbiano segnato profondamente quegli anni, aggravati dal fatto che la separazione non fu una sua scelta. Con l'ex moglie ha avuto due figlie, Irene e Alice, e ancora oggi ammette: «Non sono mai riuscito a capirla, impenetrabile».

Per uscire da quel buio, Zucchero ha seguito i consigli di un professore universitario: «Un libro sul mal di vivere, qualche compressa di Prozac e la ristrutturazione di un vecchio mulino a Pontremoli mi hanno salvato».

In quella valle toscana ha ritrovato la serenità e ha ricominciato a vivere con maggiore equilibrio.

Oggi il musicista si dichiara felice accanto alla seconda moglie Francesca Mozer, con cui ha avuto il figlio Adelmo Blue. «Questa casa, gli animali, la natura: tutto mi ha salvato», racconta.

Con queste parole, Zucchero mostra la sua parte più fragile e autentica: un artista che non nasconde le ferite, ma le trasforma in forza e condivisione.