  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come n'è uscito Il neo 70enne Zucchero: «Dopo la separazione sono caduto in depressione»

Covermedia

1.10.2025 - 16:30

Zucchero
Zucchero

Il cantante svela il dolore e la rinascita.

Covermedia

01.10.2025, 16:30

01.10.2025, 16:37

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, racconta il crollo emotivo seguito alla fine del matrimonio con Angela Figliè: «Ero caduto in depressione, piangevo, stavo come un cane, un inferno».

Una confessione che arriva alla vigilia dei suoi 70 anni e che svela un lato personale inedito.

Il cantautore ricorda come gli attacchi di panico e il dolore abbiano segnato profondamente quegli anni, aggravati dal fatto che la separazione non fu una sua scelta. Con l'ex moglie ha avuto due figlie, Irene e Alice, e ancora oggi ammette: «Non sono mai riuscito a capirla, impenetrabile».

Per uscire da quel buio, Zucchero ha seguito i consigli di un professore universitario: «Un libro sul mal di vivere, qualche compressa di Prozac e la ristrutturazione di un vecchio mulino a Pontremoli mi hanno salvato».

In quella valle toscana ha ritrovato la serenità e ha ricominciato a vivere con maggiore equilibrio.

Oggi il musicista si dichiara felice accanto alla seconda moglie Francesca Mozer, con cui ha avuto il figlio Adelmo Blue. «Questa casa, gli animali, la natura: tutto mi ha salvato», racconta.

Con queste parole, Zucchero mostra la sua parte più fragile e autentica: un artista che non nasconde le ferite, ma le trasforma in forza e condivisione.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti. Il DFAE: «Ogni intervento deve rispettare il principio di proporzionalità»
Grande Fratello e segreti mai rivelati: Salvo Veneziano tra amici e tradimenti
Meghan Markle e il nuovo tanto discusso tributo a Lady Diana

Altre notizie

Shock sui social. L'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»

Shock sui socialL'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»

Dopo lo scandalo mediatico. Nuovo capitolo per Raoul Bova? L'attore sorpreso con Beatrice Arnera a Roma

Dopo lo scandalo mediaticoNuovo capitolo per Raoul Bova? L'attore sorpreso con Beatrice Arnera a Roma

Nuove priorità. Michelle Pfeiffer nonna per la prima volta: «È il paradiso»

Nuove prioritàMichelle Pfeiffer nonna per la prima volta: «È il paradiso»