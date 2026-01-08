  1. Clienti privati
Los Angeles Zurich Film Festival premia la regista Petra Volpe 

SDA

8.1.2026 - 14:09

La regista Petra Volpe in una foto scattata all'ultima edizione della Berlinale
Keystone

Lo Zurich Film Festival (ZFF) premia la regista svizzera Petra Volpe a Los Angeles con l'«Occhio d'oro» per il suo film «L'ultimo turno» ("Heldin"). La cerimonia di premiazione e la proiezione della pellicola si terranno lunedì prossimo.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:09

08.01.2026, 14:17

Petra Volpe riceverà il riconoscimento personalmente durante una rappresentazione riservata ai membri della Motion Picture Academy, responsabili dell'assegnazione degli Oscar, ha comunicato oggi lo ZFF.

In Svizzera, «L'ultimo turno» è diventato il film nazionale di maggior successo del 2025 con oltre 200'000 spettatori. La pellicola, che illustra una giornata di un'infermiera, è già entrata nella shortlist provvisoria per l'Oscar del miglior film straniero.

L'annuncio delle nomination finali (la cinquina delle pellicole nominate per concorrere al prestigioso premio) è previsto per il 22 gennaio 2026. Per la cerimonia di consegna degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles si dovrà invece attendere il 15 marzo 2026.

