Emil Steinberger questa sera allo Zurich Film Festival Keystone

Emil Steinberger ha ricevuto questa sera il premio alla carriera dello Zurich Film Festival (ZFF). Il 91enne cabarettista svizzero ha anche assistito alla prima del documentario sulla sua vita, «Typisch Emil» ("Tipicamente Emil").

SDA

In questo ritratto diretto da Phil Meyer, l'artista lucernese, conosciuto ben oltre i confini linguistici, racconta la sua infanzia in un ambiente di mentalità ristretta, i suoi grandi successi e il prezzo della fama. Le scene dell'intervista si alternano ai suoi leggendari sketch, a immagini inedite e ad estratti del film cult «I fabbricasvizzeri» («Die Schweizermacher»), del 1978, di cui è protagonista.

Un successo quasi ininterrotto

Nel 1968, l'attore ed ex impiegato postale fonda il cabaret Kleintheater a Lucerna con la prima moglie Maja. Un anno dopo, Emil, all'età di 36 anni, sfonda con il suo primo programma importante.

Grazie alla sua capacità di «abbozzare» lo svizzero medio, i suoi successi si estendono anche alla Germania, all'Austria e persino alla Svizzera francese, dove si esibisce in «francese federale».

Il comico lucernese si ritirò dalle scene per la prima volta nel 1987, all'età di 54 anni. Tornò sul palcoscenico solo all'inizio degli anni Duemila, all'età di settant'anni. Per quindici anni è stato in tournée con un nuovo programma e letture pubbliche.

Il ruolo della seconda moglie Niccel

Nel documentario che gli rende omaggio, Emil parla anche della sua storia d'amore con la seconda moglie Niccel, una donna tedesca di 32 anni più giovane, conosciuta a New York durante un soggiorno negli anni Novanta.

Negli ultimi vent'anni, Niccel ha lavorato come manager del marito. Ha co-prodotto il documentario «Typisch Emil». La coppia vive a Basilea da dieci anni, dopo aver vissuto per quindici anni a Montreux (VD) al ritorno da New York.

mp, ats